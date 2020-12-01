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Проект программы льготного кредитования социально уязвимых семей на покупку компьютера

Проект программы льготного кредитования социально уязвимых семей на покупку компьютера

На еженедельном совещании, посвященном вопросам образования в условиях пандемии, Председателю Правительства Александру Мартынову представили проект программы льготного кредитования социально уязвимых семей на покупку компьютера.

Проблема обеспеченности детей компьютерами поднимается неоднократно на заседаниях Координационного совета по образованию. Она также находится на постоянном контроле Президента. Не все родители / опекуны в состоянии купить технику для ребенка. Поэтому подготовлено несколько вариантов, при которых дети из таких семей смогут обучаться в режиме онлайн,
  • Сегодня, 08:31
  • DTV
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