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Новогодние праздники в Приднестровье продлятся 10 дней

Новогодние праздники в Приднестровье продлятся 10 дней

6 и 8 января 2021 года объявлены выходными днями, однако их нужно будет отработать 16 и 30 января.

В 2021 году новогодние праздники в Приднестровье продлятся 10 дней.

31 декабря 2020 года является предпраздничным рабочим днём, поэтому он будет сокращён на 1 час.

С 1 по 3 января жители республики будут праздновать Новый год. При пятидневной рабочей неделе нерабочие праздничные дни 2 и 3 января совпадают с выходными (суббота и воскресенье), поэтому они переносятся на понедельник и вторник 4 и 5 января.

При шестидневной рабочей неделе в связи с нерабочим праздничным днём 3 января выходной переносится на 4 января, сообщает novostipmr.com.

Дополнительным выходным днём также будет 7 января - Рождество Христово.

6 и 8 января приднестровцы тоже будут отдыхать, но эти дни необходимо отработать 16 и 30 января. А 9 и 10 января 2021 года попали на субботу и воскресенье.

Новогодние праздники в Приднестровье продлятся 10 дней
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:41
  • DTV
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