6 и 8 января 2021 года объявлены выходными днями, однако их нужно будет отработать 16 и 30 января.
В 2021 году новогодние праздники в Приднестровье продлятся 10 дней.
31 декабря 2020 года является предпраздничным рабочим днём, поэтому он будет сокращён на 1 час.
С 1 по 3 января жители республики будут праздновать Новый год. При пятидневной рабочей неделе нерабочие праздничные дни 2 и 3 января совпадают с выходными (суббота и воскресенье), поэтому они переносятся на понедельник и вторник 4 и 5 января.
При шестидневной рабочей неделе в связи с нерабочим праздничным днём 3 января выходной переносится на 4 января, сообщает novostipmr.com.
Дополнительным выходным днём также будет 7 января - Рождество Христово.
6 и 8 января приднестровцы тоже будут отдыхать, но эти дни необходимо отработать 16 и 30 января. А 9 и 10 января 2021 года попали на субботу и воскресенье.