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Депутаты Парламента Молдовы проголосовали: СИБ переходит в подчинение парламента
Решение было принято на фоне протестов оппозиции. По предложению комиссии по правовым вопросам проект был принят во втором чтении голосами 51 депутата из партий ПСРМ и "Шор".
Ранее депутаты Платформы DA, ПДС, ДПМ и Pro Moldova потребовали снятия с повестки дня нескольких спорных проектов, в том числе инициативы по контролю над СИБ, сообщает point.md ссылаясь на agora.md
Предложения не набрали необходимого количества голосов, так как социалисты и группа Pentru Moldova отказались поддержать инициативу.
В знак протеста депутаты Платформы DA и ПДС заблокировали трибуну парламента.
point.md
- Сегодня, 15:02
- DTV
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