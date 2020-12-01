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Депутаты Парламента Молдовы проголосовали: СИБ переходит в подчинение парламента

Депутаты Парламента Молдовы проголосовали: СИБ переходит в подчинение парламента

Решение было принято на фоне протестов оппозиции. По предложению комиссии по правовым вопросам проект был принят во втором чтении голосами 51 депутата из партий ПСРМ и "Шор".

Ранее депутаты Платформы DA, ПДС, ДПМ и Pro Moldova потребовали снятия с повестки дня нескольких спорных проектов, в том числе инициативы по контролю над СИБ, сообщает point.md ссылаясь на agora.md

Предложения не набрали необходимого количества голосов, так как социалисты и группа Pentru Moldova отказались поддержать инициативу.

В знак протеста депутаты Платформы DA и ПДС заблокировали трибуну парламента.

point.md
  • Сегодня, 15:02
  • DTV
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