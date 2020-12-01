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Определены категории граждан, подлежащие обязательной госпитализации в коронавирусные госпитали

Определены категории граждан, подлежащие обязательной госпитализации в коронавирусные госпитали

В ходе заседания Оперштаба при Президенте ПМР по профилактике и предотвращению распространения коронавируса обсудили проект комплексного плана оказания амбулаторной помощи в домашних условиях бессимптомным носителям COVID-19. Также говорили о категориях граждан, подлежащих обязательной госпитализации, сообщается на сайте главы государства.

По словам руководителя Оперштаба Руслана Мовы, это граждане, у которых болезнь протекает в средней и тяжёлой форме; заболевшие с сопутствующими хроническими заболеваниями; лица в возрасте от 65 лет и выше; а также ряд категорий граждан, которым требуется оказание медпомощи исключительно в условиях медучреждений под постоянным наблюдением врачей. Госпитализации к тому же подлежат граждане, у которых нет возможности изолированного нахождения по месту жительства, передает novostipmr.com.

Руслан Мова также проинформировал об условиях, которые должны быть выполнены при домашнем лечении.

«Одним из основных условий, при котором лица могут лечиться дома – при обязательной самоизоляции, является их письменное согласие на это. Такие пациенты будут предупреждены об административной и уголовной ответственности за нарушения установленных санитарных и эпидправил»,- подчеркнул руководитель Оперштаба.

В ходе совещания отмечалось, что важными являются утвержденные рекомендации, которые должны соблюдаться медработниками при выезде к пациентам по месту их жительства.

«Предусмотрен отчёт и порядок лекарственного обеспечения, а также требования к самим пациентам по соблюдению правил лечения», - проинформировал Руслан Мова.
novostipmr.com
  • Сегодня, 15:39
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