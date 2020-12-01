Dnestr.TV

 
0

Какие законы принял сегодня парламент РМ

Какие законы принял сегодня парламент РМ

Сегодняшнее заседание парламента Молдовы запомнится не только яростным сопротивлением отдельных депутатов в принятии важных законов, но и утверждением ряда важнейших законопроектов для страны, пишет noi.md.

Об этом написал на своей странице в соцсети депутат парламента от Партии социалистов Николай Паскару, назвав некоторые из принятых документов:

1. Бюджет на 2021 год в первом чтении

2. Возвращение Службы информации и безопасность под контроль парламента

3. Новый закон «О функционировании языков на территории Республики Молдова» взамен устаревшего, от 1 сентября 1989 года

4. Серьезные изменения в Кодекс о телерадиовещании в части сокращения национального контента и увеличения иностранного, в том числе возвращение в эфир информационно-аналитических программ российских телеканалов

5. Дублирование инструкций к лекарствам на русском языке

Он отметил, что, кроме того, также в первом чтении был принят пакет законопроектов, касающихся статуса Гагаузской автономии, разработанных в рамках совместной межпарламентской группы парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии с участием европейских экспертов.

"Выражаю искреннюю благодарность своим коллегам, безоговорочно поддержавшим принятие в первом чтении пакета Гагаузских законов!"- написал Николай Паскару.
noi.md
  • Вчера, 19:56
  • DTV
  • Просмотров: 50
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • Демографическая ситуация в Приднестровье

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
  • Демографическая ситуация в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна