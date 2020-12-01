Сегодняшнее заседание парламента Молдовы запомнится не только яростным сопротивлением отдельных депутатов в принятии важных законов, но и утверждением ряда важнейших законопроектов для страны, пишет noi.md.
Об этом написал на своей странице в соцсети депутат парламента от Партии социалистов Николай Паскару, назвав некоторые из принятых документов:
1. Бюджет на 2021 год в первом чтении
2. Возвращение Службы информации и безопасность под контроль парламента
3. Новый закон «О функционировании языков на территории Республики Молдова» взамен устаревшего, от 1 сентября 1989 года
4. Серьезные изменения в Кодекс о телерадиовещании в части сокращения национального контента и увеличения иностранного, в том числе возвращение в эфир информационно-аналитических программ российских телеканалов
5. Дублирование инструкций к лекарствам на русском языке
Он отметил, что, кроме того, также в первом чтении был принят пакет законопроектов, касающихся статуса Гагаузской автономии, разработанных в рамках совместной межпарламентской группы парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии с участием европейских экспертов.
"Выражаю искреннюю благодарность своим коллегам, безоговорочно поддержавшим принятие в первом чтении пакета Гагаузских законов!"- написал Николай Паскару. noi.md