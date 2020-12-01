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В МВД представили алгоритм лечения больных коронавирусом на дому

В МВД представили алгоритм лечения больных коронавирусом на дому

Лечение бессимптомных и малосимптомных COVID-больных в домашних условиях. Как это будет? Кто сможет помочь таким гражданам в приобретении продуктов? Где брать медикаменты? Кто и как будет контролировать динамику течения болезни? Обсуждение этих и других вопросов сегодня состоялось в ситуационном центре МВД ПМР.

Руководитель Оперштаба – министр внутренних дел Руслан Мова, министр здравоохранения Кристина Албул, представитель Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко, руководители Главного управления по ЧС и Департамента информации и связи МВД, а также представители территориальных ОВД, кризисных центров и главы госадминистраций в ходе селекторного совещания в видеорежиме обсудили принцип организации лечения больных коронавирусом на дому, вопросы обеспечения их лекарствами и продуктами первой необходимости, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

На первоначальном этапе – диагностика коронавируса. Сегодня COVID-статус человека можно определить с помощью антиген-тестов в кратчайшие сроки. Если результат анализа положительный, если заболевание проходит в лёгкой или бессимптомной форме, если человек не относится ни к одной из категорий граждан, подлежащих обязательной госпитализации, и у него есть возможность самоизолироваться на время болезни, он остаётся дома и ожидает врача.

«Принято решение о создании совместных бригад, состоящих из сотрудников Минздрава и МВД. К больному направляются терапевт и милиционер. Врач осматривает пациента, назначает лечение. Совместно с сотрудником МВД они определяют возможность прохождения курса терапии по месту жительства.

Одно из основных условий, в соответствии с которым человек может остаться лечиться дома, – это его письменное согласие. При этом пациента в обязательном порядке будут предупреждать об административной и уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции», – рассказал в интервью Руслан Мова.

На протяжении последующих дней состояние больного контролируется дистанционно. Дважды в день, в первой и во второй половине, пациенту будут звонить врач или интерн – студент V или VI курса Медицинского факультета ПГУ, которые будут находиться в территориальных кризисных центрах при ОВД. Вся информация по течению заболевания будет вноситься в электронную амбулаторную карту больного. Программное обеспечение в кратчайшие сроки было создано специалистами МВД.

«Мы разработали электронный продукт, который позволит контролировать всех больных, работу с ними медиков. Это своего рода журнал, в который будут вноситься все необходимые сведения: какой врач посетил, какое лечение назначил, в какое время прибыл и убыл. Эта система позволит более качественно подходить к анализу тех действий, которые мы предпринимаем по лечению COVID-инфицированных людей», – поделился руководитель Оперштаба.

Все необходимые медикаменты, показанные для лечения коронавируса, пациенту передаст врач-терапевт. Витамины, продукты и прочие товары первой необходимости с соблюдением правил COVID-безопасности ему могут доставить родственники, друзья, соседи. Сведения о них необходимо предоставить сотруднику милиции. Информация будет проверена. Если же таковых нет, больной может обратиться за помощь к волонтёрам. Для этого нужно позвонить на линию «102» дежурной части территориального ОВД. Вызов примут и передадут в аварийно-спасательное подразделение, которое курирует работу волонтёров. Также можно обратиться напрямую в АСП, все контактные данные указаны на сайте МВД ПМР.
mvdpmr.org
  • Вчера, 20:07
  • DTV
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