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Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС

Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС

Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС. Заседание хотят провести в очном формате, а не в формате видеоконференции.

Об этом сообщает DW со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Ранее заседание планировалось провести в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

Такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически. И только тогда они могут принимать решения, передает news.rbc.ua.

Видеоконференция планировалась на 8 декабря. На Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политики и безопасности, а Украину - премьер-министр.

Ранее обнародовали ежегодный отчете ЕС о реализации соглашения об ассоциации с Украиной. В частности, документ отмечает, что Украина должна продолжить реформы, предусмотренные соглашением об ассоциации с Европейским союзом.

Напомним, до этого Европарламент выступил с заявлением о том, что ценит прогресс реформ в Украине, но разочарован из-за олигархов.
news.rbc.ua
  • Сегодня, 06:13
  • DTV
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