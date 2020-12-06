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Зеленский заявил о самом долгом перемирии в Донбассе
Действующее перемирие в Донбассе стало самым продолжительными за все время конфликта, заявил украинский президент Владимир Зеленский в выступлении перед военными по случаю Дня Вооруженных сил Украины.
Трансляция мероприятия велась на странице офиса украинского лидера в Facebook, передает gazeta.ru
«Сегодня 133-й день как было провозглашено прекращение огня на Донбассе. Продолжается самое длительное за время войны перемирие на Донбассе», – отметил глава государства.
По словам Зеленского, за время перемирия число обстрелов снизилось в пять раз, а боевые потери среди военных и количество раненых уменьшились в десять раз.
gazeta.ru
- Вчера, 18:08
- DTV
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