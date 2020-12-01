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В Николаеве возле спорткомплекса мужчина стрелял по подростку

В Николаеве возле спорткомплекса мужчина стрелял по подростку

Конфликт между мужчиной и несовершеннолетним произошел после того, как подросток пытался его якобы побить.
В Николаеве днем 6 декабря произошла стрельба возле спортивного комплекса Надия. Мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему, сообщило региональное управление Нацполиции.

По словам 43-летнего мужчины, конфликт между ним и несовершеннолетним произошел после того, как подросток пытался его побить. После этого мужчина применил оружие, пишет korrespondent.net.

Медработники осмотрели несовершеннолетнего, проникающих ранений на теле парня нет.

В отделении полиции мужчина добровольно отдал полицейским пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение.

Подросток в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому у него нет.

Однако, несмотря на договоренности сторон конфликта, по данному факту следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Действия, совершенные с использованием оружия в публичном месте, в полиции не считают делом личного обвинения – они были опасны для окружающих.

Изъятый пистолет направлен на экспертизу. Полиция будет проверять законность получения разрешения на оружие. Продолжается досудебное следствие.

Ранее в Ивано-Франковске задержали стрелка-рецидивиста. Злоумышленник выстрелил в голову другому мужчине, а позже правоохранители выяснили, что он уже проходит по аналогичному делу в суде.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:20
  • DTV
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