Конфликт между мужчиной и несовершеннолетним произошел после того, как подросток пытался его якобы побить. В Николаеве днем 6 декабря произошла стрельба возле спортивного комплекса Надия. Мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему, сообщило региональное управление Нацполиции.
По словам 43-летнего мужчины, конфликт между ним и несовершеннолетним произошел после того, как подросток пытался его побить. После этого мужчина применил оружие, пишет korrespondent.net.
Медработники осмотрели несовершеннолетнего, проникающих ранений на теле парня нет.
В отделении полиции мужчина добровольно отдал полицейским пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение.
Подросток в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому у него нет.
Однако, несмотря на договоренности сторон конфликта, по данному факту следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Действия, совершенные с использованием оружия в публичном месте, в полиции не считают делом личного обвинения – они были опасны для окружающих.
Изъятый пистолет направлен на экспертизу. Полиция будет проверять законность получения разрешения на оружие. Продолжается досудебное следствие.
Ранее в Ивано-Франковске задержали стрелка-рецидивиста. Злоумышленник выстрелил в голову другому мужчине, а позже правоохранители выяснили, что он уже проходит по аналогичному делу в суде. korrespondent.net