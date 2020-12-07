Украина сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа на частном подворье в Николаевской области, следует из информации Всемирной организации по охране здоровья животных.
Эти сведения украинские власти передали в ведомство 5 декабря, передает ria.ru
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в селе Кандыбино (Новоодесский район) заразились и умерли десять особей домашней птицы. Причиной болезни стал серотип вируса гриппа H5N1.
Случаи птичьего гриппа фиксируются в последние дни в некоторых европейских и азиатских странах.