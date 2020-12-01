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Украинский ученый получил два миллиона евро на улучшение лекарств

Украинский ученый получил два миллиона евро на улучшение лекарств

Химику из Украины предоставят грант в размере около 2 млн евро на совершенствование лекарственных препаратов. Исследования он будет проводить на родине.

Украинский химик Павел Михайлюк получил грант Европейского исследовательского совета (ERC) в размере 1,9 миллионов евро на 60 месяцев. Михайлюк будет изучать соединения бензола в составе лекарственных средств. Об этом говорится в журнале ERC.

Отмечается, что в рамках своих исследований украинец также намерен предоставить беспатентные эквиваленты существующих лекарств с улучшенными свойствами, сообщает korrespondent.net.

Команда Михайлюка разработает инновационные изостеры - молекулы с аналогичной формой и свойствами, которые войдут в состав ряда противовирусных, противовоспалительных и гипотензивных препаратов.

Работать ученый будет в Украине на базе компании Enamine Ltd. Он являтся научным директором компании.

Михайлюк стал первым украинским химиком, который получил грант ERC.

Ранее Korrespondent.net писал, что в Кабмине раздали деньги на стартапы. Грант в размере $25 тыс. получат шесть проектов на этапе pre-seed и три стартапа на этапе seed получат по $50 тыс.

Добавим, украинские ученые выиграли грант на разработку вакцины против COVID-19. Львовянину Андрею Сибирному на разработку вакцины против коронавируса выделят 10 млн гривен.
korrespondent.net
  • Сегодня, 15:36
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