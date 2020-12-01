Химику из Украины предоставят грант в размере около 2 млн евро на совершенствование лекарственных препаратов. Исследования он будет проводить на родине.
Украинский химик Павел Михайлюк получил грант Европейского исследовательского совета (ERC) в размере 1,9 миллионов евро на 60 месяцев. Михайлюк будет изучать соединения бензола в составе лекарственных средств. Об этом говорится в журнале ERC.
Отмечается, что в рамках своих исследований украинец также намерен предоставить беспатентные эквиваленты существующих лекарств с улучшенными свойствами, сообщает korrespondent.net.
Команда Михайлюка разработает инновационные изостеры - молекулы с аналогичной формой и свойствами, которые войдут в состав ряда противовирусных, противовоспалительных и гипотензивных препаратов.
Работать ученый будет в Украине на базе компании Enamine Ltd. Он являтся научным директором компании.
Михайлюк стал первым украинским химиком, который получил грант ERC.
Ранее Korrespondent.net писал, что в Кабмине раздали деньги на стартапы. Грант в размере $25 тыс. получат шесть проектов на этапе pre-seed и три стартапа на этапе seed получат по $50 тыс.
Добавим, украинские ученые выиграли грант на разработку вакцины против COVID-19. Львовянину Андрею Сибирному на разработку вакцины против коронавируса выделят 10 млн гривен. korrespondent.net