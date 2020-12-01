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Мощный пожар вспыхнул в центре Киева

Мощный пожар вспыхнул в центре Киева

В субботу, 12 декабря, загорелся павильон, расположенный рядом с гостиницей «Экспресс» и железнодорожными кассами, которые находятся на бульваре Тараса Шевченко. Огонь повредил фасад здания.

Информации о жертвах не было. Позже стало известно, что на место события прибыли пожарные, пишет «5 канал». Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям справились с пожаром, открытого огня на свежих фото не видно. Впрочем, как сообщают журналисты, есть риск, что пожарным придется перекрыть бульвар Шевченко в сторону площади Победы, передает politeka.net

Кроме этого, Госслужба по чрезвычайным ситуациям оперативно сообщила у себя в Фейсбук, что был ликвидирован пожар в заведении общественного питания. Сообщение о пожаре поступило в 11:35, а уже в 11:57 пожар был локализован. Полностью ликвидировать пожар удалось уже в 12:02.

Отмечается, что пожар произошел по адресу бульвар Тараса Шевченко, 38/40 в Шевченковском районе. В ведомстве сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания.

politeka.net
  • Сегодня, 18:47
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