По мнению вице-премьера по вопросам европейской интеграции Украины Ольги Стефанишиной, после выводов Венецианской комиссии относительно решения Конституционного суда от 27 октября лучше было бы, если бы судьи подали в отставку.
Ольга Стефанишина отметила, что Венецианская комиссия в своем решении подтвердила ряд предостережений и замечаний, которые высказывались ранее по поводу решения Конституционного суда президентом, парламентом и экспертной средой.
"Фактически все те предостережения, которые были озвучены в течение месяца после вступления в силу этого решения, были сегодня подтверждены Венецианской комиссией. Это надежная основа и ясность в позиции относительно решения КС .... Теперь судьям Конституционного суда будет трудно интерпретировать в свою пользу решение самой авторитетной институции", - отметила Ольга Стефанишина.
Она напомнила, что в Молдове после аналогичного, даже менее жесткого решения Венецианской комиссии, судьи КС подали в отставку.
"Вызывающее поведение судей КС будет только больше подстрекать граждан к недоверию к тем решениям, которые выносятся судом, между тем давая власти кредит для того, чтобы максимально радикально перезапускать этот институт", - добавила вице-премьер.
Напомним, Венецианская комиссия обнародовала уже два вывода в ответ на обращение президента Владимира Зеленского относительно конституционного кризиса.
Конституционный суд отреагировал на выводы заявлением, в котором акцентирует внимание на том, что "Венецийка" подтвердила необходимость выполнять его скандальное решение, но не высказалась о необходимости изменить действующий состав судей Конституционного суда.
В то же время КС признал наличие в заключении критических замечаний и пообещал изменить стиль своих решений.