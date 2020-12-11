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В правительстве советуют КС поступить как в Молдове - подать в отставку

В правительстве советуют КС поступить как в Молдове - подать в отставку

По мнению вице-премьера по вопросам европейской интеграции Украины Ольги Стефанишиной, после выводов Венецианской комиссии относительно решения Конституционного суда от 27 октября лучше было бы, если бы судьи подали в отставку.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в эфире 24 канала.

Ольга Стефанишина отметила, что Венецианская комиссия в своем решении подтвердила ряд предостережений и замечаний, которые высказывались ранее по поводу решения Конституционного суда президентом, парламентом и экспертной средой.

"Фактически все те предостережения, которые были озвучены в течение месяца после вступления в силу этого решения, были сегодня подтверждены Венецианской комиссией. Это надежная основа и ясность в позиции относительно решения КС .... Теперь судьям Конституционного суда будет трудно интерпретировать в свою пользу решение самой авторитетной институции", - отметила Ольга Стефанишина.

Она напомнила, что в Молдове после аналогичного, даже менее жесткого решения Венецианской комиссии, судьи КС подали в отставку.

"Вызывающее поведение судей КС будет только больше подстрекать граждан к недоверию к тем решениям, которые выносятся судом, между тем давая власти кредит для того, чтобы максимально радикально перезапускать этот институт", - добавила вице-премьер.

Напомним, Венецианская комиссия обнародовала уже два вывода в ответ на обращение президента Владимира Зеленского относительно конституционного кризиса.

Конституционный суд отреагировал на выводы заявлением, в котором акцентирует внимание на том, что "Венецийка" подтвердила необходимость выполнять его скандальное решение, но не высказалась о необходимости изменить действующий состав судей Конституционного суда.

В то же время КС признал наличие в заключении критических замечаний и пообещал изменить стиль своих решений.

eurointegration.com.ua
  • Сегодня, 19:01
  • DTV
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