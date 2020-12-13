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Все порты Украины передадут в концессию за 4 года

Все порты Украины передадут в концессию за 4 года

Министерство инфраструктуры Украины в течение следующих 4 лет планирует передать в концессию или частную собственность все порты Украины.

Об этом в ходе первой ежегодной международной конференции UkraineInvest заявил глава ведомства Владислав Криклий, передает издание «Страна» 13 декабря, передает ukraina.ru

«Наша цель на ближайшие четыре года: мы хотим передать в концессию или в частную собственность все порты», — сказал министр

По словам Криклия, сейчас ведомство готовит к концессии железнодорожно-паромный комплекс, первый и контейнерный терминалы порта «Черноморск» и пассажирский комплекс в порту Одессы.

В планах министерства концессия торговых портов в Бердянске и Измаиле. Также готовятся к приватизации порты в Белгород-Днестровском, Усть-Дунайском и Скадовске.

Криклий отметил, что концессия или приватизация предусматривает не только развитие конкретного порта, но и окружающей инфраструктуры.

ukraina.ru
  • Сегодня, 17:36
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