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Украина собрала наименьший за три года урожай

Украина собрала наименьший за три года урожай

В этом году урожай зернобобовых оказался почти на 10 миллионов тонн меньше, чем в прошлом году.
Украина собрала в 2020 году 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га, что является самым низким показателем за три года, сообщил во вторник, 15 декабря, глава Минэкономики Игорь Петрашко.

В апреле министерство ухудшило прогноз урожая зерновых до 60 млн тонн из-за недостаточного уровня осадков, передает korrespondent.net.

"В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", - сказал министр.

Так, в этом году собрано:

пшеницы - 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га;
ячменя - 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га;
гороха - 516 200 тонн с площади 237 700 га;
кукурузы - 29,8 млн тонн с площади 5,3 млн га;
гречихи - 106 500 тонн с площади 78500 га;
проса - 244 000 тонн с площади 150 400 га;
сахарной свеклы - 9,2 млн тонн с площади 216 000 га;
подсолнечника - 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га;
сои - 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га;
рапса - 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га.

Напомним, в прошлом году Украина собрала рекордные 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018-м - 70,1 млн тонн, в 2017 - 62 млн тонн).
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:19
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