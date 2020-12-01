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В Раде изменили границы одиннадцати городов Украины

В Раде изменили границы одиннадцати городов Украины

Рада изменила границы Нежина, Корюковки, Лозовой, Овруча, Рубежного и ряда других населенных пунктов.
Верховная Рада изменила границы Нежина в Черниговской области и Нежинского района. Об этом заявил мэр Нежина Александр Кодола в Facebook в среду, 16 декабря.

"Постановление ВР об изменении и установлении границ города Нежина и Нежинского района принята. Спасибо всем народным депутатам за поддержку!" - написал Кодола.

Ранее Кодола писал, что в случае принятия постановления Нежин территориально вырастет на 725 га или почти на 17%. Мэр подчеркнул, что необходимо упорядочить границы города, так как они до сих пор не установлены и юридически не закреплены. Проект проголосованного сегодня постановления разрабатывался с 2008 года, передает korrespondent.net.

"За это время наше общество прошло длительную процедуру: решение районного и областного совета, подготовка Постановления ВРУ Министерством развития общин и территорий, рассмотрение в комитете и наконец голосование в Раде", - пояснил мэр.

В то же время в постановлении Рады сказано, что площадь Нежина выросла на 720 га (с 4305 до 5025 га), так как около 5 га территории города отошло к Вертиевскому сельскому совету. Таким образом на 720 га (0,5%) уменьшилась площадь Нежинского района.

Постановлением также изменены и установлены границы Радехова Червоноградского района Львовской области; Больших Мостов Червоноградского района Львовской области; Рубежное района Луганской области; Шполы Звенигородского района Черкасской области; Городка Хмельницкого района Хмельницкой области; Арциза Болградского района Одесской области; Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области; Овруча Коростенского района Житомирской области; Лозовой Лозовского района Харьковской области, Корюковки Черниговской области.

Отметим, в Украине создали новый атлас административно-территориального устройства после изменения количества районов. Отныне в Украине вместо 490 районов будет 136.
korrespondent.net
  • Сегодня, 18:25
  • DTV
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