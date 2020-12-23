Американская фармкомпания ViiV Healthcare объявила, что Европейская комиссия одобрила новый способ лечения ВИЧ.
Как сообщает PinkNews, лекарство представляет собой инъекцию из каботегравира и рилпивирина. Укол действует один-два месяца и заменяет ежедневный прием таблеток. Таким образом, в год достаточно сделать 6-12 уколов. Изначально испытания должны были идти до 2022 года, но из-за того, что был получен «ошеломляющий результат», они были остановлены, передает plus-one.ru
Эксперты считают, что этот препарат сильно упростит жизнь людям с ВИЧ. После испытаний девять из 10 участников отказались от своих ежедневных таблеток и перешли на инъекции.
Ранее журнал Science сообщил, что некоторые вакцины против COVID-19 могут вызывать СПИД. После того как на платформе YouTube вышел фильм журналиста Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят», в российских аптеках резко вырос спрос на экспресс-тесты, а частота запросов в Google с ключевым словом «ВИЧ» увеличилась в 14 раз.