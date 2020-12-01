В украинские школьные учебники планируют внести изменения для достижения гендерного равенства, об этом заявил недавно назначенный министр образования и науки страны Сергей Шкарлет в интервью изданию "Страна.ua".
Он отметил, что Незалежная присоединилась к "Партнёрству Биарриц" — международной инициативе равных прав и возможностей для всех — и взяла на себя обязательства по обеспечению равенства. Шкарлет добавил, что коррекция школьной программы не предусматривается, однако будет проведён анализ существующих учебников на предмет дискриминации по различным признакам, передает life.ru
"Например, "Мама мыла раму" — может и папа раму мыть. Здесь скорее речь идёт о стереотипных ролях мужчины и женщины в обществе и семье. Мол, за женщиной — дом, кухня, церковь. Так не будет. Равные возможности для мужчин и женщин, мальчиков и девочек" — пояснил министр.
При этом перед ведомством не стоит задачи заменить понятия "мама" и "папа" на "родитель один" и "родитель два", подчеркнул Шкарлет. Речь идёт только о гендерных ролях.
"Этот процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учётом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть" — заключил глава украинского Минобрнауки.