Новогодние и рождественские праздники большинство приднестровцев отметят дома. Причина тому – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Для предупреждения распространения коронавируса свободное пересечение границы республики остаётся приостановленным.
Если необходимо выехать из страны, о планируемой поездке нужно заблаговременно сообщить в кризисный центр по месту жительства. Помимо персональных данных, в заявке следует подробно указать причину и дату выезда, подкрепив сведения фотокопиями справок или других документов, указывающих на срочность поездки. Обращение будет одобрено и в случае, если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи и у вас есть направление, а также если причина поездки – утрата близкого человека, передает пресс-центр МВД ПМР.
Покинуть страну на 12 часов – без назначения по возвращению домой последующего двухнедельного карантина – возможно для решения вопросов, связанных с получением государственных услуг или имеющих бытовой характер (технического осмотра транспортного средства, оформления документов, оплаты коммунальных услуг).
Студентам, которые учатся за пределами республики, вернуться домой на новогодние каникулы и не оказаться на самоизоляции удастся при наличии отрицательного результата ПЦР-анализа. Давность его не должна превышать двух недель.
Работающие за рубежом граждане республики, чтобы оказаться дома и избежать карантина, также должны предоставить готовый ПЦР-анализ (давность – не более 72 часа) или на платной основе сдать его в медучреждениях республики. Сделать это необходимо в ближайшие дни после прибытия.
Подведём итог. Чтобы въехать или выехать из Приднестровья, необходимо:
- своевременно уведомить территориальный кризисный центр. В выходные и праздничные дни они продолжат работу; - оставить заявку, в которой указать причину отъезда/въезда, дату и время отбытия/прибытия; - ожидать результата. Как только обращение будет рассмотрено, с вами свяжется сотрудник кризисного центра. Новый год – семейный праздник. Проведите его дома, в окружении родных и близких. Если срочной необходимости нет, воздержитесь от поездок.
Напомним, кризисные центры остаются на связи и в выходные, и в праздничные дни с небольшим изменением в графике работы. Тридцать первого декабря 2020 года и 6 января 2021 года обращения граждан будут принимать и рассматривать с 8:00 до 12:00, 1 и 7 января 2021 года – с 15:00 до 20:00.
Все номера телефонов горячих линий территориальных кризисных центров, электронные адреса, на которые можно отправить заявку, размещены на сайте МВД ПМР. mvdpmr.org