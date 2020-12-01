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Граждан призывают своевременно обращаться в кризисные центры

Граждан призывают своевременно обращаться в кризисные центры

Новогодние и рождественские праздники большинство приднестровцев отметят дома. Причина тому – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Для предупреждения распространения коронавируса свободное пересечение границы республики остаётся приостановленным.

Если необходимо выехать из страны, о планируемой поездке нужно заблаговременно сообщить в кризисный центр по месту жительства. Помимо персональных данных, в заявке следует подробно указать причину и дату выезда, подкрепив сведения фотокопиями справок или других документов, указывающих на срочность поездки. Обращение будет одобрено и в случае, если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи и у вас есть направление, а также если причина поездки – утрата близкого человека, передает пресс-центр МВД ПМР.

Покинуть страну на 12 часов – без назначения по возвращению домой последующего двухнедельного карантина – возможно для решения вопросов, связанных с получением государственных услуг или имеющих бытовой характер (технического осмотра транспортного средства, оформления документов, оплаты коммунальных услуг).

Студентам, которые учатся за пределами республики, вернуться домой на новогодние каникулы и не оказаться на самоизоляции удастся при наличии отрицательного результата ПЦР-анализа. Давность его не должна превышать двух недель.

Работающие за рубежом граждане республики, чтобы оказаться дома и избежать карантина, также должны предоставить готовый ПЦР-анализ (давность – не более 72 часа) или на платной основе сдать его в медучреждениях республики. Сделать это необходимо в ближайшие дни после прибытия.

Подведём итог. Чтобы въехать или выехать из Приднестровья, необходимо:

- своевременно уведомить территориальный кризисный центр. В выходные и праздничные дни они продолжат работу;
- оставить заявку, в которой указать причину отъезда/въезда, дату и время отбытия/прибытия;
- ожидать результата. Как только обращение будет рассмотрено, с вами свяжется сотрудник кризисного центра.
Новый год – семейный праздник. Проведите его дома, в окружении родных и близких. Если срочной необходимости нет, воздержитесь от поездок.

Напомним, кризисные центры остаются на связи и в выходные, и в праздничные дни с небольшим изменением в графике работы. Тридцать первого декабря 2020 года и 6 января 2021 года обращения граждан будут принимать и рассматривать с 8:00 до 12:00, 1 и 7 января 2021 года – с 15:00 до 20:00.

Все номера телефонов горячих линий территориальных кризисных центров, электронные адреса, на которые можно отправить заявку, размещены на сайте МВД ПМР.
mvdpmr.org
  • Вчера, 17:27
  • DTV
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