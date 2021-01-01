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Газпром продлил контракт с Молдавией на 2021 год

Газпром продлил контракт с Молдавией на 2021 год

Действующие контракты ПАО "Газпром" на транзит и поставку природного газа в Молдавию продлены на год, сообщает служба по связям с общественностью АО "Молдовагаз".

Соответствующие документы были утверждены на заседании наблюдательного совета предприятия, сообщает interfax.ru.

Согласно предусмотренной в контракте с "Газпромом" формуле, закупочная цена на газ для Молдавии меняется ежеквартально с учетом динамики цен на нефтепродукты за последние девять месяцев. Это предусмотрено в контракте, который был подписан в 2008 году, и ежегодно продлевался. В 2019 году действие контракта было продлено на три года.

В 2019 году республика получила 2,89 млрд куб. м российского газа, за 10 месяцев 2020 года поставки выросли на 3,5% - до 2,325 млрд куб. м.
interfax.ru
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