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На лечение граждан за пределами ПМР было направлено более 16 млн рублей

На лечение граждан за пределами ПМР было направлено более 16 млн рублей

В условиях борьбы с COVID-19 здравоохранение республики продолжало совершенствовать оказание медицинской помощи населению и реализовать действующие программы. Так, запущенный в прошлом году механизм лечения пациентов с острым коронарным синдромом, работал, несмотря на карантинные ограничения. В 2020 году в кардиологические центры города Кишинев было направлено 320 человек, на их лечение государство потратило 8 573 540 рублей.

Также в 2020 году в клиники города Кишинев направлено 5 пациентов, нуждающихся в эндопротезировании суставов. Их лечение на общую сумму 569 198 рублей оплачено за счет средств республиканского бюджета ПМР.

В целом, на лечение граждан республики за ее пределами в текущем году было выделено 16 024 182 рубля. Это позволило осуществить лечение 440 пациентов (346 человек – взрослого населения, 94 – детского населения), в том числе: в Республику Молдова было направлено 419 граждан, в Российскую Федерацию – 13. Кроме этого, 525 310 рублей было направлено на возмещение за проезд пациентам отделений почечной терапии (гемодиализа) к месту оказания услуги.

Государство продолжило и введенную в прошлом году практику проведения бесплатного МРТ в частных клиниках для граждан, имеющих показания. В 2020 году эту процедуру прошли 500 пациентов на общую сумму 1 295 878 рублей.

Усовершенствован алгоритм оказания первичной медицинской помощи – ведомственным приказом утвержден порядок ведения медицинской карты амбулаторного больного (форма №025/у)». Это позволит проследить исполнение отраслью обязательств в части предоставления показанного гарантированного минимума в отношении граждан, определить обоснованность назначения/не назначения показанных исследований с учетом состояния здоровья пациента, порядок и обоснованность оказания платных услуг, а также обоснованность назначения дорогостоящих обследований, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Решается вопрос оказания услуг дефицитными для госучреждений детскими врачами. Так в 2021 году в рамках государственного заказа планируется ввести порядок оказания частными клиниками консультативно-диагностической помощи детскому населению, относящемуся к льготной категории граждан.

Правительством и Минздравом совместно с банками республики была проведена большая работа по разработке программы льготного кредитования для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за рубежом. Речь идет о семейных парах, которые по медицинским показаниям не могут стать родителями. С 1 января 2021 года для них начнет работать следующий механизм: при первой попытке ЭКО 50 % стоимости услуги оплачивает государство, а для оплаты оставшихся 50 % гражданам, направляемым на лечение за пределы республики, предоставляется кредит, при этом государство субсидирует процентную ставку по кредиту. При повторной попытке экстракорпорального оплодотворения гражданам предоставляется кредит в размере полной стоимости медицинской услуги, при этом государство субсидирует 2/3 процентной ставки по кредиту.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 09:56
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