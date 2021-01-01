Китайская военная драма «Восемь сотен» стала самым кассовым фильмом в мировом прокате в ушедшем 2020 году.
Фильм о японо-китайской войне собрал в мире более 472 миллионов долларов. Большую часть картина заработала в Китае, где при этом действовало ограничение на заполняемость кинозалов, передает riafan.ru
Второе место в рейтинге занял боевик «Плохие парни навсегда». Фильм с Уиллом Смитом в главной роли собрал в мировом прокате около 426 миллионов долларов. Тройку лидеров замкнул «Довод» Кристофера Нолана — более 362 миллионов долларов.
В топ-10 вошли также комедия «Соник в кино», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли, мультфильм «Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении», кинокомикс «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», хоррор «Человек-невидимка», творение студии Pixar «Вперед» и картина «Зов предков» с Харрисоном Фордом.