Dnestr.TV

 
0

Составлен рейтинг кассовых фильмов 2020 года

Составлен рейтинг кассовых фильмов 2020 года

Китайская военная драма «Восемь сотен» стала самым кассовым фильмом в мировом прокате в ушедшем 2020 году.

Фильм о японо-китайской войне собрал в мире более 472 миллионов долларов. Большую часть картина заработала в Китае, где при этом действовало ограничение на заполняемость кинозалов, передает riafan.ru

Второе место в рейтинге занял боевик «Плохие парни навсегда». Фильм с Уиллом Смитом в главной роли собрал в мировом прокате около 426 миллионов долларов. Тройку лидеров замкнул «Довод» Кристофера Нолана — более 362 миллионов долларов.

В топ-10 вошли также комедия «Соник в кино», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли, мультфильм «Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении», кинокомикс «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», хоррор «Человек-невидимка», творение студии Pixar «Вперед» и картина «Зов предков» с Харрисоном Фордом.

riafan.ru
  • Вчера, 21:58
  • DTV
  • Просмотров: 26
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна