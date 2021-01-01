О запуске с 1 января нового маршрута газопровода - через Турцию и Болгарию в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину, сообщается на официальном сайте "Газпрома", пишет omg.md
Официально запустил транспортировку российского газа в газораспределительную систему Сербии из трубопровода "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока" – Ред.) президент Сербии Александр Вучич.
Как сообщает агентство Srbija Danas, президент Сербии заявил, что его страна стала "намного богаче" после подключения газа. Сербия будет получать доходы от потребителей на Балканах за транзит топлива по своей территории. Кроме того, запуск "Балканского потока" позволит снизить стоимость подключения газа внутри страны.
Вучич отметил, что теперь Сербия получает российский газ дешевле 155 долларов за 1000 куб.м и будет обеспечивать его транзит от границы с Болгарией в Боснию и Герцеговину, а также далее на Венгрию.
Проходящий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока", по которой газ из России поступает в обход Украины, Молдовы и Румынии в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина "сербского" участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м газа в год.
С января 2020 года через "Турецкий поток" российский газ получают шесть стран Европы - Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия и Босния и Герцеговина.
Ранее уже сообщалось, что с запуском "Турецкого потока" Молдова потеряла доходы от транзита газа на Балканы в размере не менее 60 миллионов долларов в год. Если ранее через Молдову обеспечивался транзит порядка 20 млрд куб.м газа в год, то с 2020 года этот объем ниже 1 млрд куб.м в год.
Несмотря на это, глава правления молдо-российского АО "Молдовагаз" Вадим Чебан назвал "успехом" для Молдовы запуск Россией газопровода "Турецкий поток".