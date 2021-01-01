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ГУпЧС информирует

ГУпЧС информирует

В республике замёрзли озёра, пруды и дренажные каналы. Рыбаки, живущие, в частности, в с. Шмалены Рыбницкого района, вышли на лёд озера Комсомольское.

Сотрудники АСП патрулируют береговую полосу водоёмов. Специалисты объяснили местным жителям, что этот опрометчивый поступок может стоить им жизни. Сейчас толщина ледяного покрова всего около 5 сантиметров. Передвигаться по льду можно, если его толщина не менее 10 сантиметров, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Спасатели напоминают: человек, оказавшись в ледяной воде, способен продержаться максимум 10 минут. После его уже не спасти от переохлаждения.

Будьте осторожны! Соблюдайте меры безопасности!

Попав в сложную ситуацию, звоните в службу спасения 101.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:50
  • DTV
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