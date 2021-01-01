Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
В Молдове литр бензина подорожал на 1,6 лея
С 16 января бензин, дизельное топливо и сжиженный газ стали значительно дороже.
В ночь с пятницы на субботу, 16 января, на заправках Petrom повысились цены. Позже на остальных АЗС будут выставлены новые цены, пишет point.md ссылаясь на mold-street.com
За литр бензина А– 95 водителям придется заплатить 17 леев 75 банов, что на на 1 лей 60 банов больше. Раньше литр такого бензина стоил 16 леев и 15 банов.
Дизельное топливо подорожало до 14 леев 45 банов за литр. А цена сжиженного газа выросла на 60 банов и в итоге составила 10 леев и 12 банов.
Непрерывный рост цен на топливо начался в середине декабря 2020 года, когда цены на бензин и дизельное топливо выросли примерно на 50 банов за литр.
Вчера информацию о подорожании топлива для Point.md подтвердили в одной из сети АЗС.
Point.md
- Сегодня, 10:57
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.