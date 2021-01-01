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В Румынии медики получат бонусы за каждого вакцинированного пациента

В Румынии медики получат бонусы за каждого вакцинированного пациента

Министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску заявил, что правительство приняло чрезвычайное постановление, определяющее порядок вознаграждения медицинского персонала, который будет участвовать в процессе вакцинации.

Семейные врачи получат премию в размере 30 румынских леев за каждого вакцинированного пациента, сумма, которая впоследствии может увеличиться, сообщает point.md ссылаясь на digi24.ro

Таким образом, семейные врачи должны будут информировать, составлять графики и мотивировать население, чтобы пациенты приходили на вакцинацию. Они получат 30 леев за каждого пациента. Когда будет превышено 50% от списка пациентов, который есть у семейного врача, оплата будет составлять 50 леев за пациента, а если список будут выполнен на 60% - заплатят 60 леев за каждого вакцинированного пациента.

Поскольку это дополнительная работа, помимо обычных рабочих часов, врачам будут платить 90 леев в час за сверхурочку, 45 леев в час для медсестер и 20 леев в час для лиц, ведущих регистрацию желающих вакцинироваться.
point.md
  • Сегодня, 11:05
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