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По итогам прошлого года инфляция оказалась минимальной за последние 5 лет

По итогам прошлого года инфляция оказалась минимальной за последние 5 лет

По итогам прошлого года инфляция в республике оказалась самой низкой по итогам последних 5 лет. Если брать декабрь, то темпы роста стоимости стандартного набора потребительских товаров и услуг сложились примерно на уровне 2019-го (0,4%). А вот в целом за прошлый год индекс потребительских цен составил 101,5%, что в 3,1 раза ниже уровня 2019-го, сообщают аналитики Приднестровского республиканского банка.

Ситуация на рынках стран – основных торговых партнёров Приднестровья также характеризовалась ростом цен, однако темпы были значительно выше: +4,9% в России, +5% в Украине, +7,4% в Беларуси. Исключением стала Молдова, где уровень инфляции сложился на минимальной отметке: 0,4%.

В Приднестровье в декабре в большей степени цены выросли на продовольственные товары, стоимость которых в среднем возросла на 0,7%, что сопоставимо с декабрём 2019-го. Подорожало подсолнечное масло (+3,6%) и яйца (+5,4%). Аналогичные тенденции наблюдались и на рынках стран-партнёров, где цены на растительное масло возросли в диапозоне от 1,7% в России до 7,5% в Беларуси, а на яйца – от 2,0% в Молдове до 16,1% в Украине, передает novostipmr.com.

Также в декабре несколько подорожали сливочное масло (+0,1%), мясная (+0,2%), рыбная (+0,6%) и молочная (+1,2%) продукция, сыр (+1,4%). На фоне низкого урожая зерновых в декабре продолжился рост цен на муку (+1,7%) и макаронно-крупяные изделия (+0,2%). Это же стало причиной повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия (+3,3%). А вот картофель и фрукты, наоборот, чуть-чуть подешевели – на 1,8% и 1,4% соответственно. Исключением стали овощи, которые повысились в цене в среднем на 1%.

Если брать показатель в целом за год, то стоимость плодоовощной продукции сократилась на 9,5%.

В непродовольственном сегменте сводный индекс в декабре сложился на уровне 100,2% (100,1% годом ранее). Небольшое повышение отмечалось по большинству товаров (ткани, одежда и бельё, трикотажные изделия, моющие средства, вычислительная техника, телерадиотовары). На фоне возросшего спроса на лекарственные средства, а также роста цены на них в странах-партнёрах (от +0,1% в Молдове до +1,7% в Беларуси) в Приднестровье они также подорожали на 1,1%.

В декабре продолжился рост стоимости табачной продукции (+1%). А вот цена на топливо, обувь, парфюмерно-косметические изделия, стройматериалы, посуду, бумажно-беловые, хозяйственные и товары бытовой химии не изменилась.

Средний уровень тарифов оставался относительно стабильным: +0,03% против +0,2% годом ранее. Немного повысилась цена услуг образовательных организаций (+0,3%), а также банков (+1,4%). По остальным услугам, оказываемым населению, тарифы остались прежними.

В годовом выражении влияние административных и сезонных факторов по-прежнему превалировало над денежными: «небазовая» инфляция составила 2,2% (7,7% годом ранее), базовая – 0,9% (2,9% соответственно).

Основной вклад в замедление интенсивности инфляционных процессов внесло снижение цены на овощи и фрукты на фоне роста цен на продукты с меньшим объёмом потребления (сахар, мёд, яйца, растительное масло, табачные изделия).

Годом ранее данная разница была обратной. Тогда определяющим фактором также выступил плодоовощной сегмент, удорожание которого достигло +24,1%.
novostipmr.com
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