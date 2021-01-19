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Еще одна категория россиян досрочно выйдет на пенсию в 2021 году

Еще одна категория россиян досрочно выйдет на пенсию в 2021 году

В 2021 году медики, которые ведут борьбу с коронавирусом, смогут оформить досрочный выход на пенсию. Об этом заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко, сообщает lenta.ru.

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — сказала Кусайко. По ее словам, медикам, работавшим с зараженными коронавирусом пациентами, положена льгота на покупку машины стоимостью до полутора миллиона рублей. Выплата может доходить до 375 тысяч рублей.

Также у медицинских сотрудников появилась возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. Кусайко отметила, что такая программа действует пока только на региональном уровне и пользуется большой популярностью.

Ранее сообщалось, что в 2021 году многодетные матери и потерявшие работу граждане предпенсионного возраста смогут оформить досрочный выход на пенсию. Так, женщине, воспитавшей не меньше пяти детей, позволят уйти на пенсию в 50 лет. Тем же, у кого четверо и трое детей, позволят стать пенсионерами на четыре и три года раньше соответственно.
lenta.ru
  • Сегодня, 05:48
  • DTV
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