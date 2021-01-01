Министр здравоохранения Кристина Албул и ее заместители провели первую в этом году скайп-конференцию с руководителями лечебно-профилактических учреждений республики. Такие совещания будут проходить еженедельно, кроме этого, каждую пятницу заместители главврачей по экономической части будут докладывать о ситуации с договорами и финансами.
Представлены отчеты о наличии медико-фармацевтической продукции. На первый квартал года жизненно-важные препараты медучреждения будут приобретать самостоятельно, затем начнет действовать механизм централизованных закупок. Некоторые руководители обозначили потребность в лекарствах, необходимых для лечения пациентов с COVID-19. Этот вопрос закроется уже 20-х числах января - Минздрав ожидает поставку "Ремдесевира" и "Мерепонема", сообщила министр.
В средствах индивидуальной защиты и дезинфицирующих средствах дефицита нет. Имеющихся запасов хватит на два-три месяца, а в некоторых учреждениях и на год. Рекомендовано точечно заключать договоры для закрытия потребности на первый квартал, сообщается на сайте Минздрава ПМР.
Ряд подведомственных организаций озвучил вопросы об обеспеченности горюче-смазочными материалами. Этому вопросу ведомство посвятит ближайший тендер. Замминистра по финансово-экономической политике Руслана Романовская сообщила, что в 2020 году тендеры по всем позициям должны быть проведены до конца мая. К этому сроку необходимо определить и потребность на следующий год.
В целом работа медучрежений осуществляется в штатном режиме. Так, главный врач Тираспольского клинического центра амбулаторно-поликлинической помощи Анатолий Дабула сообщил, в конце минувшего года по городу выявляли порядка 700-1000 случаев COVID, сейчас показатели составляют 160-170 человек. Резкий спад позволил ликвидировать очередь на тестирование. Кристина Албула поручила усилить контроль выездов врачебных бригад для посещения пациентов с коронавирусом на дому, оценки их состояния и обеспечения лекарствами.
О снижении нагрузки ПЦР-лаборатории сообщил и главный врач Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Гончар. В сутки анализируется 200-250 анализов: "Если проба поступает до 12 дня, то результат известен уже вечером".
В завершении совещания обсудили приобретение продуктов и аутсорсинг по питанию, а также нюансы внедрения онлайн-касс в медучреждениях. minzdrav.gospmr.org