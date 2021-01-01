Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ в полном объеме удовлетворил иск "Газпрома" о взыскании с "Молдовагаза" $246,4 млн задолженности за поставленный газ. Об этом говорится в меморандуме к новому выпуску бондов "Газпрома".
Отмечается, что решение суда был вынесено 17 сентября 2020 года. Иск против "Молдовагаза" "Газпром" подал в декабре 2019 года, передает tass.ru
Ранее сообщалось, что "Газпром" через суд пытается взыскать задолженность за поставленный в 2017 году газ.
Долг за поставки российского газа в Молдову на ноябрь 2020 года достиг $7,24 млрд, при этом большая часть задолженности накоплена потребителями непризнанного Приднестровья.
Новый президент Молдовы Майя Санду, комментируя в интервью долг за газ перед "Газпромом", отметила, что это задолженность потребителей в непризнанном Приднестровье и что Кишинев не должен ее погашать.