Dnestr.TV

 
0

"Газпром" взыскал $246,4 млн задолженности с "Молдовагаза"

"Газпром" взыскал $246,4 млн задолженности с "Молдовагаза"

Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ в полном объеме удовлетворил иск "Газпрома" о взыскании с "Молдовагаза" $246,4 млн задолженности за поставленный газ. Об этом говорится в меморандуме к новому выпуску бондов "Газпрома".

Отмечается, что решение суда был вынесено 17 сентября 2020 года. Иск против "Молдовагаза" "Газпром" подал в декабре 2019 года, передает tass.ru

Ранее сообщалось, что "Газпром" через суд пытается взыскать задолженность за поставленный в 2017 году газ.

Долг за поставки российского газа в Молдову на ноябрь 2020 года достиг $7,24 млрд, при этом большая часть задолженности накоплена потребителями непризнанного Приднестровья.

Новый президент Молдовы Майя Санду, комментируя в интервью долг за газ перед "Газпромом", отметила, что это задолженность потребителей в непризнанном Приднестровье и что Кишинев не должен ее погашать.

tass.ru
  • Сегодня, 12:58
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна