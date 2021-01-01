Тотальное тестирование, качественная диагностика, контролируемая самоизоляция бессимптомных больных, бесплатное лечение в медучреждениях и вакцинация — сочетание этих шагов позволит разорвать цепь распространения коронавируса
Об этом заявил в видеообращении пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает dsnews.ua.
Он отметил, что власть "приукрасила ковидную статистику, будто новогоднюю елку", стремительно снизив объемы тестирования. "Главное — перестать тестировать", — иронизирует Петр Порошенко.
"Но каждый официальные цифры опровергает мой телефон. Трубка время от времени разрывается от звонков с просьбами о помощи — то с кислородом, то с лекарствами, то с врачами, то с кроватями, то с деньгами. За прошлый год мой благотворительный фонд и компании потратили в 150 миллионов собственных средств только на борьбу с ковидом. Между тем мародеры на пандемии почти 30 миллиарда гривень из антиковидного фонда закатали в асфальт через проект "Большое воровство", — говорит Порошенко.
"У "Европейской солидарности" абсолютно конкретная программа действий. Во-первых, полное тестирование и качественная диагностика. Словакия, например, сегодня начала вторую волну общенационального тестирования. Во-вторых, контролируемая самоизоляция бессимптомных. В-третьих, бесплатное и гарантированное лечение тех больных, которые попали на госпитализацию в связи с тяжелым течением болезни. И четвертое — обязательная вакцинация здоровых. Сочетание этих четырех шагов позволит разорвать цепь распространения вируса. Страна вернется к нормальной жизни. Так что, вакцинация — главный национальный проект и приоритет на 2021 год", — отмечает Петр Порошенко.
"Десятки стран уже вакцинируются. А наша власть только пытается стать в очередь. Многие из вас слышали, что на прошлой неделе Украину посетила Президент Молдовы Майя Санду. Еще и месяца не прошло, как она вступила в должность, а там уже обеспечено начало бесплатной прививки, причем качественным препаратом от Pfizer, закупленным за государственные средства. Индия до конца лета провакцинирует почти 300 миллионов человек — по численности населения это примерно семь Украин. На днях стало известно, что Африканский Союз уже приобрел 270 миллионов качественных доз. Они смогли. А Зеленский не смог справиться. Срыв вакцинации — это преступное бездействие. Нулевые способности как переговорщика", — делает неутешительный вывод Порошенко.
"Единственное, что пока более-менее твердо обещает власть, — сомнительную вакцину с 50-процентной эффективностью, созданную по технологиям вчерашнего дня", — отмечает пятый президент.
"У власти не должно ни дня, ни ночи. Они должны мотаться по всему миру, покупать у всех качественных производителей вакцины, кроме российских, конечно же. Следует приобрести срочно не менее 20 миллионов доз. Ибо только такое количество обеспечит группы риска: медицинских работников, которых власти так и не застраховала; пожилых людей, в первую очередь, дома престарелых; учителей, воспитателей, работников социальных служб. Эти группы должны получить прививку бесплатно. Все остальные — по очень умеренной стоимости ", — отмечает пятый президент.
"Наши фракции в областных и городских советах будут требовать изменений в местных бюджетах с целью выделить средства на закупки вакцин, чтобы подстраховать бездействие центральной власти. Люди не могут ждать, пока, извините за грубое слово,"раздуплятся" в Офисе Зеленского и в его правительстве", — подчеркнул Порошенко.
Лидер оппозиции убежден — экономическая ситуация в Украине в долгосрочной перспективе зависит от массовой вакцинации. "От этого зависит, выживет значительная часть мелкого бизнеса — кафе, рестораны, туристическая отрасль, потому что это миллионы рабочих мест. Как будет чувствовать себя сфера культуры — концертная деятельность, театры. Спортивные учреждения. Как быстро их работники вернутся к нормальной жизни. Предлагаемый нами план из четырех пунктов позволяет практиковать точечный адресный карантин вместо тотального локдауна", — резюмирует Петр Порошенко. dsnews.ua