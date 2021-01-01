Совместная программная инициатива по устойчивости к противомикробным препаратам (JPIAMR) объявила конкурс, посвященный борьбе с растущей угрозой устойчивости к антибиотикам.
Как сообщает «ИНФОТАГ» со ссылкой на сайт Восточного соседства, конкурс финансируется Еврокомиссией и включает в себя 30 организаций из 21 страны-члена JPIAMR, в том числе Молдову (Агентство по исследованиям и развитию - ANCD). Общий ориентировочный бюджет конкурса - 24,9 млн. евро.
JPIAMR – это глобальная платформа, объединяющая 28 стран-участниц, которые в рамках подхода «Единое здравоохранение» стремятся к сдерживанию роста устойчивости к противомикробным препаратам (антибиотикам). Европейский стратегический план действий по данной проблеме предполагает принятие ЕС и его государствами-членами «новаторских, эффективных и устойчивых ответных мер».
28 января состоится семинар, который ознакомит соискателей с самим конкурсом и инструментом поиска партнеров. А крайний срок подачи предварительных предложений - 16 марта. infotag.md