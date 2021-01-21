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Молдову и Румынию свяжет ЛЭП протяженностью 158 км к 2024 году

Молдову и Румынию свяжет ЛЭП протяженностью 158 км к 2024 году

Воздушная линия электропередачи 400 кВ протяженностью около 158 км будет построена на трассе Вулканешты-Кишинев. Целью является объединение электрических сетей между Республикой Молдова и Румынией.

Проект будет реализован до августа 2024 года и обойдется в 260,9 млн евро. Решение было принято сегодня на заседании правительства, пишет point.md ссылаясь на agora.md

Согласно проекту, воздушная линия электропередачи пройдет по территории 35 населенных пунктов, определенных Институтом планирования землепользования.

Объединение электрических сетей между Республикой Молдова и Румынией обеспечит повышенный уровень энергетической безопасности за счет диверсификации источников электроснабжения и постоянного доступа к европейскому рынку.

point.md
  • 21-01-2021, 07:35
  • DTV
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