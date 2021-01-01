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Додон намерен предложить левым силам объединиться против тех, кто хочет разрушить страну (ВИДЕО)

Додон намерен предложить левым силам объединиться против тех, кто хочет разрушить страну (ВИДЕО)

Лидер социалистов пояснил, что речь идет о создании единой платформы “против тех, кто хочет разрушить государство”.

“Идеально было бы объединить левый фланг и пойти на выборы единым фронтом. Не исключаю, что я выйду с такой инициативой после следующего заседания Республиканского совета ПСРМ”, – заявил Игорь Додон в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”, передает aif.md

– Я считаю, что левым силам нужно объединиться, отбросить в сторону все старые обиды. Понятно, что кто-то думает, что пройдет сам в парламент – ничего этого не будет. Мой призыв, мое заявление: нужно объединиться, сделать блок левых сил, найти символику. Можно взять символом звезду, взять блок, пойти на выборы, получить парламентское большинство – и это реально, – сказал Додон, добавив, что он “готов к диалогу почти со всеми”.


aif.md
  • Сегодня, 07:50
  • DTV
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