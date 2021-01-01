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Названы европейские города с самой высокой смертностью от загрязнения воздуха

Названы европейские города с самой высокой смертностью от загрязнения воздуха

Международная группа ученых проанализировала сотни городов Европы и назвала те, жители которых чаще умирают от загрязнителей воздуха, в том числе — мелких твердых частиц.

Исследовательский проект проводился Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal) в сотрудничестве с исследователями из Швейцарского института тропиков и общественного здравоохранения (Swiss TPH).

В исследовании воздействия на здоровье впервые было оценено бремя смертности, связанное с загрязнением воздуха, в более чем 1000 европейских городах. Исследование включает рейтинг европейских городов с самыми высокими показателями смертности от каждого из двух изученных загрязнителей воздуха: мелких твердых частиц (PM2,5) и диоксида азота (NO2), передает nv.ua.

Результаты показывают, что 51 000 и 900 случаев преждевременной смерти можно было бы предотвратить каждый год, соответственно, если бы во всех проанализированных городах были достигнуты уровни PM2,5 и NO 2, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Однако, если бы все города соответствовали уровню качества воздуха наименее загрязненного города в списке, можно было бы предотвратить еще большее количество смертей. В частности, число преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить каждый год за счет снижения концентраций PM2,5 и NO 2 до самых низких измеренных уровней, составляет 125 000 и 79 000, соответственно.

После оценки предотвратимых преждевременных смертей в каждом городе исследовательская группа оценила города по бремени смертности для каждого из двух изученных загрязнителей.

«Мы наблюдали большой разброс результатов по разным проанализированным городам. Самые высокие показатели смертности, связанные с NO2, токсичным газом, связанным, в основном, с автомобильным движением, были обнаружены в крупных городах таких стран, как Испания, Бельгия, Италия и Франция», — комментирует исследователь ISGlobal Саша Хоменко, ведущий автор исследования.

«В отношении PM2,5 города с самым высоким уровнем смертности находятся в долине реки По в Италии, на юге Польши и в восточной части Чешской Республики. Это связано с тем, что взвешенные твердые частицы выбрасываются не только автомобилями, но и другими источниками горения, включая промышленность, отопление в домах, а также сжигание угля и дров», — добавил Хоменко.

«Самый высокий процент естественной смертности, которую можно было бы отнести к мелким твердым частицам, составил 15% в городе Брешиа. Что касается диоксида азота, то самый высокий процент — до 7% от естественной смертности — был обнаружен в столичном районе Мадрида», — пояснил Хоменко.

На противоположном конце рейтинга находятся города с самыми низкими показателями смертности от загрязнения воздуха, привилегированное положение занимают города Северной Европы как в рейтингах PM2,5, так и NO 2. Самые низкие показатели — в столице Исландии, Рейкьявике, а также в норвежском Тромсе.

Десять городов с самым высоким бременем смертности от PM2,5:

Брешиа (Италия)
Бергамо (Италия)
Карвина (Чешская Республика)
Виченца (Италия)
Силезская метрополия (Польша)
Острава (Чешская Республика)
Ястшебе-Здруй (Польша)
Саронно (Италия)
Рыбник (Польша)
Гавиров (Чешская Республика)

Десять городов с самым высоким бременем смертности от NO2:

Мадрид (столичная зона) (Испания)
Антверпен (Бельгия)
Турин (Италия)
Париж (столичная зона) (Франция)
Милан (столичная зона) (Италия)
Барселона (столичная зона) (Испания)
Молле дель Валлес (Испания)
Брюссель (Бельгия)
Херн (Германия)
Аржантей-Безон (Франция)

Добавим, в октябре 2020 года НВ писал, что Киев оказался на третьем месте в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом в мире. Об этом свидетельствовали данные портала iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Индекс загрязнения воздуха в Киеве по состоянию на 10:00 воскресенья, 11 октября, составлял 153 пункта (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов.

Подобная ситуация с загрязненностью воздуха в Киеве фиксировалась и в апреле 2020 года. Тогда Киев занимал первое место в мире, а норма была превышена почти в шесть раз. Тогда причиной стали сильные пылевые бури и пожары вокруг украинской столицы.
nv.ua
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