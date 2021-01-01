Dnestr.TV

 
0

В Бендерах пройдут общественные слушания по бюджету

В Бендерах пройдут общественные слушания по бюджету

26 января в 14.00 будет рассматриваться проект местного бюджета города Бендеры на 2021 год. Общественные слушания пройдут в формате онлайн-конференции на платформе Skype. Для участия в них необходимо в срок до 25 января 2021 года направить логин Skype на электронную почту admin@bendery-ga.org.
Инициатор слушаний: Государственная администрация города Бендеры, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.

В настоящее время ведётся работа над проектом местного бюджета, возможны внесения изменений и корректировок. За обновлениями следите на сайте Государственной администрации города Бендеры.

bendery-ga.org
  • Сегодня, 15:26
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна