26 января в 14.00 будет рассматриваться проект местного бюджета города Бендеры на 2021 год. Общественные слушания пройдут в формате онлайн-конференции на платформе Skype. Для участия в них необходимо в срок до 25 января 2021 года направить логин Skype на электронную почту admin@bendery-ga.org. Инициатор слушаний: Государственная администрация города Бендеры, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
В настоящее время ведётся работа над проектом местного бюджета, возможны внесения изменений и корректировок. За обновлениями следите на сайте Государственной администрации города Бендеры.