Целый ряд обращений рассмотрела постоянная депутатская комиссия по промышленности, архитектуре, муниципальной собственности и земельным ресурсам на первом своем заседании в новом 2021 году. В работе комиссии принял участие заместитель главы государственной администрации Андрей Диордиев.
Как сообщается на сайте бендерского городского Совета народных депутатов, к депутатам увеличилось количество обращений граждан по вопросу нехватки филиалов ЗАО «Приднестровский Сбербанк», в которых приднестровские пенсионеры, имеющие гражданство Российской Федерации, получают пенсию. Депутатский корпус обеспокоен тем, что люди преклонного возраста много часов стоят в очередях, несмотря на погодные условия и состояние здоровья. Исходя из этого Бендерским городским Советом народных депутатов, был сделан запрос Правлению ЗАО «Приднестровский Сбербанк» с просьбой о рассмотрении возможности открытия дополнительных филиалов банка в Бендерах. Это позволило бы, по мнению депутатов, соблюсти дистанцию и меры предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Правление «Приднестровского Сбербанка» в свою очередь, рассмотрев обращение, сообщило о том, что на территории города Бендеры функционирует 9 отделений банка и столько же банкоматов. А открытие дополнительных отделений сопряжено со значительными расходами и высокими арендными платежами, поэтому не представляется возможным. Депутатами будет продолжена работа по вопросу.
Одно из обращений касалось вопроса строительства пристройки в многоквартирном доме. В конце 1990-х годов Бендеры начали стихийно обрастать пристройками. Жители города расширяли балконы, достраивали дополнительные комнаты, часто ни с кем не согласовывая эти улучшения своего жилища. Несколько лет назад городские власти взяли под контроль эту ситуацию и запретили пристройки в многоквартирных домах. «В соответствии с правилами планировки и застройки в черте города Бендеры в многоквартирных жилых домах не допускается строительство балконов, лоджий, пристроек на первых этажах многоквартирных домов вне размеров и створов существующих» - пояснил Андрей Диордиев, заместитель главы государственной администрации. Это принципиальная позиция руководства города, которую полностью поддерживают и депутаты горсовета.
В городском Совете продолжается работа с объектами недвижимости, находящимся ненадлежащем состоянии. В комиссию по промышленности, архитектуре, муниципальной собственности и земельным ресурсам поступило обращение от депутата по избирательному округу №27 Романа Артеменко. Плачевная картина создалась на его округе, в микрорайоне «Шёлковый». Там расположена бывшая прачечная, которая сейчас практически полностью разрушена. Что делать с объектами недвижимости, которые отремонтировать или отреставрировать уже невозможно, решали депутаты. Такие объекты есть на каждом депутатском округе, - отмечают народные избранники, они портят архитектурный облик города и создают неудобства жителям, зачастую представляя опасность для жизни и здоровья горожан.
В ходе обсуждения данного вопроса, было решено создать комиссию по инвентаризации бесхозяйственно содержащихся брошенных и недостроенных нежилых объектов. Комиссия составит реестр объектов, которым необходимо в срочном порядке уделить пристальное внимание. В неё войдут представители государственной администрации, экологической милиции, управления архитектуры и градостроительства, управление муниципального имущества, УЖКХ, депутаты по округу. Основной задачей комиссии будет выявить собственников, призвать их к приведению недвижимого имущества в надлежащий вид, либо применить меры воздействия в рамках действующего законодательства к нерадивым собственникам. bendery.org