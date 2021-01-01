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Логинов вновь принес победу российскому биатлону в Антхольце

Логинов вновь принес победу российскому биатлону в Антхольце Александр Логинов прервал безмедальную серию российской сборной по биатлону в личных гонках Кубка мира. Произошло это спустя год, причем в том же месте, где эта серия началась, - в тирольском местечке Антхольц, который итальянцы предпочитают называть Антерсельвой. В феврале прошлого года там проходил главный старт сезона - чемпионат мира, чьи гонки идут в зачет Кубка мира. Логинов тогда стал единственным в российской сборной медалистом турнира. Сначала он взял золото в спринте, затем бронзу в гонке преследования, передает ТАСС. Несмотря на хорошее начало, чемпионат для него завершился кошмаром - травлей со стороны зрителей и иностранных соперников в ответ на нежелание покаяться за допинговое прошлое и рейдом итальянской полиций, которая заподозрила его в новом грехе, изучив дело об использовании его личным тренером Александром Касперовичем чужой аккредитации. С тех пор Антхольц у Логинова должен вызывать смешанные чувства: с одной стороны, там он завоевал пока главную для себя награду, с другой - получил катастрофичный удар по репутации. Назло трудностям Со схожими чувствами он приехал туда и в этом сезоне. Пережив провальное для себя начало сезона и потерю отца, который умер в конце прошлого года после болезни, биатлонист все же начал потихоньку соответствовать статусу чемпиона мира. В январе во время этапов Кубка мира в Оберхофе (Германия) он помог сборной победить в смешанной эстафете, после чего неплохо выступил в классической командной гонке. Ради успешной подготовки к выступлению в Антхольце он даже пропустил заключительную гонку в Оберхофе - масс-старт. "Я чувствую, что форма начинает приходить ко мне, - сказал Логинов после победы. - Мне здесь нравится трасса. Высота сложная, но почему-то именно в Антхольце мне нравится как тренироваться, так и выступать". "Мне пришлось пропустить масс-старт в Оберхофе, потому что я понимал, что мне надо немного потренироваться. Теперь остался финишный этап подготовки к чемпионату мира, надеюсь, мне хватит времени, чтобы набрать мою форму", - добавил он. Победная гонка также должна вызывать у Логинова смешанные чувства. На втором рубеже он потерял время на извлечение застрявшей в винтовке гильзы, после заключительной стрельбы - упал и сломал палку, замену которой он получил только через 200 метров. Впрочем, все эти злоключения не помешали Логинову закрыть все мишени, что ему удается крайне редко, особенно в этом сезоне. "Было приятно, что он справился со стрельбой, - сказал главный тренер сборной России Валерий Польховский. - Его долго преследовала проблема последнего выстрела, и сегодня, думаю, он ее победил. У него в памяти останется осознание того, что он может стрелять на ноль. Тем более что это ему удалось в гонке с четырьмя рубежами. Очень рад за него, поздравляю его и всех болельщиков, тренеров, специалистов с такой победой Саши". После церемонии награждения он не смог сдержать эмоции. "Я выиграл на "Ижевской винтовке" три года назад с четырьмя нулями, - сказал он. - Мне очень жаль, я хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость. Думаю, он очень рад победе. Я прошу прощения, честно", - сказал Логинов в интервью "Матч ТВ" со слезами на глазах. Равнение на Словению В Антхольце российские биатлонисты традиционно выступают успешно. Не становится исключением и нынешний этап, что доказала женская индивидуальная гонка, которая прошла накануне. В ней сразу три российские биатлонистки попали в десятку сильнейших - Евгения Павлова (6-я), Светлана Миронова (7-я) и Ульяна Кайшева (9-я). "Антхольц - счастливое место не только для Александра, но и для многих наших спортсменов, которые завоевывали здесь медали высокого уровня, - сказал Польховский. - Александру еще есть куда расти. В плане функциональной готовности, скорости резерв есть. Думаю, он еще добавит". Вопрос в том, удастся ли ведущим биатлонистам сборной сохранить форму на чемпионат мира. Турнир стартует 10 февраля в словенской Поклюке. Совет Логинову по подготовке к главному старту сезона дал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. "Александр сегодня порадовал всю Россию. Произошло то, о чем я и говорил, он пропустил гонку, это надо делать весь сезон в соревновательный период. Надо восстанавливаться и соревноваться. Тренировочный процесс заканчивается, когда начинаются первые старты. Дальше должны быть только легкие восстановительные тренировки, тогда можно что-то показывать", - отметил Тихонов. "Логинову стоит запомнить это состояние. После этого этапа Кубка мира надо три-четыре дня как минимум восстанавливаться, а потом спокойно подводить себя к чемпионату мира", - добавил мэтр. А вот ветеранов сборной Тихонов не пожалел. 32-летний Евгений Гараничев финишировал 14-м, 29-летний Бабиков - 51-м. "Бабиков и Гараничев - хорошие ребята, но они ничего не сделают. Они не заслуживают места в сборной на Кубке мира. Надо все-таки пробовать молодежь, надо думать о будущем. Немцы, норвежцы, итальянцы и французы подпускают молодежь", - отметил он. Этап Кубка мира завершится в воскресенье. В программе соревнований масс-старты и эстафеты. Мужская пройдет в субботу. Россию представят Матвей Елисеев, Бабиков, Логинов и Эдуард Латыпов, который вновь выступит в роли финишера. tass.ru
  • Вчера, 20:47
  • DTV
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