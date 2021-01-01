В период с 15 по 21 января на территории республики зарегистрировано 158 заявлений и сообщений о преступлениях. По 132 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период зарегистрирован один разбой (раскрыт), один грабёж (подозреваемый установлен), 26 краж (11 из них раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства (раскрыт). Выявлено и задокументировано десять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано восемь граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны два госдолжника и один неплательщик алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1257 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления девять водителей, которые вели автотранспорт в состоянии опьянения.
С 15 по 21 января на территории республики зарегистрировано пять пожаров. Погибло два человека: один – в Тирасполе по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и один – в Рыбнице из-за неосторожности при курении. По одному пожару зарегистрировано в Слободзее, Григориопольском районе (на трассе Григориополь – Тирасполь, в районе поворота на с. Спея), Каменском районе (в с. Хрустовая). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 18 административных протоколов. mvdpmr.org