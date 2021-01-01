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Фуркулицэ: Республика Молдова не останется без Закона о функционировании языков (ВИДЕО)

Фуркулицэ: Республика Молдова не останется без Закона о функционировании языков (ВИДЕО)

Партия социалистов будет бороться за права русскоязычных жителей страны и будет настаивать на принятии нового Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова. Об этом заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, сообщает aif.md.

– Республика Молдова не останется без Закона о функционировании языков, – заверил он в рамках передачи “Дело принципа” на Accent TV.

Фуркулицэ добавил, что сторонники ПСРМ на местах возмущены решением КС и собираются устроить митинги по этому поводу. Он также выразил недоумение тем, что до сих пор не было реакции на это от других партий левого толка, в том числе от примара Бельц, где большинство жителей говорят на русском языке.

– Я призываю, чтобы все лидеры партий высказали своё несогласие с таким отношением Конституционного суда к этому закону, – сказал он.


aif.md
  • Вчера, 20:55
  • DTV
  • Просмотров: 27
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