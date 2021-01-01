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Европейцев призвали воздержаться от туристических поездок

Европейцев призвали воздержаться от туристических поездок

На онлайн-саммите ЕС граждан Евросоюза попросили отказаться от поездок с целью туризма. Призыв связан с распространением нового штамма коронавируса.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Все второстепенные поездки должны быть решительно остановлены как внутри стран, так и за границу», передает tourdom.ru

Решение о закрытии внутренних границ ЕС пока не принято, но, как пишет европейская пресса, эти ограничения могут быть введены в течение нескольких дней. Об этом на саммите говорил, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель.

Несмотря на предупреждения, участники мероприятия нашли решение, которое позволяет упростить поездки. Страны договорились о взаимном признании тестов на COVID-19 на всей территории ЕС. Таким образом, ПЦР-тесты, сделанные в одном из государств сообщества, будут действовать и в другом.

Власти Евросоюза также заявили, что туристам из районов с большим количеством зараженных новым штаммом коронавируса придется перед поездкой получить отрицательный результат ПЦР-теста, а по прибытии в пункт назначения пройти карантин. Ранее ввести такую меру призывало правительство Германии во главе с Ангелой Меркель.

tourdom.ru
  • Вчера, 20:57
  • DTV
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