На онлайн-саммите ЕС граждан Евросоюза попросили отказаться от поездок с целью туризма. Призыв связан с распространением нового штамма коронавируса.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Все второстепенные поездки должны быть решительно остановлены как внутри стран, так и за границу», передает tourdom.ru
Решение о закрытии внутренних границ ЕС пока не принято, но, как пишет европейская пресса, эти ограничения могут быть введены в течение нескольких дней. Об этом на саммите говорил, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель.
Несмотря на предупреждения, участники мероприятия нашли решение, которое позволяет упростить поездки. Страны договорились о взаимном признании тестов на COVID-19 на всей территории ЕС. Таким образом, ПЦР-тесты, сделанные в одном из государств сообщества, будут действовать и в другом.
Власти Евросоюза также заявили, что туристам из районов с большим количеством зараженных новым штаммом коронавируса придется перед поездкой получить отрицательный результат ПЦР-теста, а по прибытии в пункт назначения пройти карантин. Ранее ввести такую меру призывало правительство Германии во главе с Ангелой Меркель.