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Суд в США отклонил иск создателя World of Tanks к бывшим сотрудникам

Суд в США отклонил иск создателя World of Tanks к бывшим сотрудникам

Калифорнийский суд отказал создателю World of Tanks в иске к бывшим сотрудникам, выпустившим собственную игру. Компания обвинила их в нарушении прав на интеллектуальную собственность

Калифорнийский суд отказал компании Wargaming, разработчику игры World of Tanks, в иске к Press Fire Games (PFG) — студии, основанной ее бывшими сотрудниками. Об этом говорится в сообщении PFG, присланном Forbes, передает forbes.ru

PFG до июля прошлого года называлась BlitzTeam. Основатели студии ранее работали в минском центре разработки Wargaming и принимали участие в создании игры World of Tanks Blitz и движка DAVA Engine, отмечал Tut.by. Претензии к экс-сотрудникам Wargaming предъявила из-за схожести выпущенной ими игры Battle Prime с тестовым демонстрационным проектом движка, рассказывал директор PFG Кирилл Поляков. Он отмечал, что студию также обвинили в незаконном использовании слова Blitz в торговых марках Blitz Team и Blitz Engine.

«Мы ничего не заимствовали и не использовали исходные коды Wargaming, и нет ничего, что хоть как-то доказывает нечто подобное», — заявлял Поляков. Тем не менее магазин приложений Google Play в ноябре удалил Battle Prime по заявлению Wargaming, говорил он.

В декабре в исках Wargaming также отказал Верховный суд Белоруссии, сообщала PFG. Представитель Wargaming тогда заявил Tut.by, что «компания не меняет своей позиции по защите своих нарушенных прав и продолжит отстаивать их в других юрисдикциях». Помимо США, Wargaming, штаб-квартира которой находится в Никосии, подала иск и на Кипре.

Калифорнийский суд объяснил решение об отказе тем, что хотя Battle Prime и распространялась в США, рассмотрение спора на американской земле не будет «соответствовать принципам честной игры и справедливого правосудия», отмечает PFG. Судья посчитал, что разрешение спора в США не будет наиболее эффективным с точки зрения того, где вероятнее всего будут находиться свидетели и доказательства. Кроме того, защита от иска может наложить существенное бремя на PFG как нерезидента США, указал суд.
forbes.ru
  • Сегодня, 18:42
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