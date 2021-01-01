В Молдове стартовал проект «Виртуальные экскурсии по пушкинским местам».
Проект организует Российский центр науки и культуры (РЦНК) в лице Пушкинской аудитории.
– Мы совершим путешествие по следам пребывания А.С. Пушкина в «стране сей отделенной». Напомним, что в прошлом году мы познакомились с пушкинскими местами России и зарубежья, узнали, где жил и работал А.С. Пушкин, что связывало его с этими краями, где в наши дни действуют пушкинские музеи, и какие памятники там установлены. О Молдавии, которую Пушкин назвал «священной для души поэта», мы расскажем более подробно и посетим места, связанные с жизнью и творчеством великого русского поэта. За основу наших экскурсий возьмем маршрут, предложенный известным молдавским пушкинистом Борисом Трубецким в его книге «Пушкин в Молдавии». Наше знакомство с пушкинскими местами начнем с главного - посетим Дом-музей А.С. Пушкина в Кишиневе. Он находится в старой, нижней, части города на улице Антон Панн, 19 (бывшей Антоновской, при Пушкине - Антоньевой). Время чудом сохранило для нас эту бесценную реликвию – бывший заезжий дом члена областной квартирной комиссии русского купца И.Н. Наумова – первое место жительства Пушкина в Кишиневе, - написала в соцсетях руководитель Пушкинской аудитории РЦНК Ольга Батаева, пишет bloknot-moldova.md.
Она напомнила, что Кишинев пушкинских времен был центром Бессарабской области, вошедшей в состав России в 1812 году по Бухарестскому мирному договору.
– Многовековое владычество турок наложило свой отпечаток на город (статус города Кишинев получил в 1818 году). В 20-е годы XIX века это было небольшое полутурецкое, полумолдавское селение с кривыми улочками, множеством церквей, маленькими, приземистыми домиками под турецкой черепицей. Расположена новая столица была вдоль реки Бык, ниже теперешнего проспекта Штефана чел Маре - примерно между нынешним вокзалом и улицей Пушкина горка, ведущей к холму, называемому Инзовой горой. Сведения о том, что скромный домик в этой части города был первым пристанищем Пушкина, горожане передавали из поколения в поколение. Кишиневские знакомые поэта в своих воспоминаниях указывают, что Пушкин, приехав в Кишинев, «остановился в заезжем доме у Ивана Николаева Наумова» (И.П. Липранди) и «обосновался в небольшой горенке гостиницы русского переселенца Ивана Николаева, этого пресловутого члена кишиневской комиссии» (В.П. Горчаков). Но об этом говорят не только устные предания и опубликованные еще в XIX веке свидетельства. Дом и подворье, где проживал Пушкин осенью 1820 года, были застроены примерно в 1815 году. Дом Наумова отмечен на плане старого Кишинева, а в Национальном архиве Молдовы сохранились материалы областной квартирной комиссии от 21 мая 1819 года и более поздние, подтверждающие участие Ивана Николаевича Наумова в работе комиссии «от русского сословия». Район, где построен дом Наумова, во времена Пушкина был густо заселен. Вблизи находился старый центр Кишинева – Ильинский базар, рядом была митрополия. Застроен нижний город был стандартным типом молдавского жилья, при котором кладка стен производилась из традиционного для Бессарабии материала - бута и самана. Отличие заезжего дома Наумова от других городских строений отмечали современники: «дом и флигель были очень опрятные и неглиняные; тут останавливались все высшие приезжавшие лица», - рассказала Батаева.
По ее словам, 21 сентября 1820 года Пушкин прибыл в Кишинев «по надобности службы», в распоряжение генерал-лейтенанта Ивана Инзова, главного попечителя колонистов южного края, назначенного полномочным наместником Бессарабии.
– Но по сути это была ссылка за «возмутительные стихи», которыми, по словам императора Александра I, «Пушкин наводнил всю Россию». Во флигеле заезжего дома Наумова опальный поэт проживет до середины ноября 1820 года. За неполных три бессарабских года сменит еще несколько кишиневских адресов, в том числе будет жить в доме наместника, но, к сожалению, из всех домов, в которых поэт жил в Кишиневе, уцелело только это скромное строение. 10 февраля 1948 года в этом здании был торжественно отрыт Дом-музей А.С. Пушкина. Это был третий (после Ленинграда и Михайловского) пушкинский музей Советского Союза. С 1987 года здесь действует мемориально-бытовая экспозиция, воссоздающая интерьер заезжего дома начала XIX века. Во время реставрации строители оставили на стенах открытую кладку, свидетельствующую о подлинности строения, и обнаружили еще одну выходящую на улицу дверь из комнаты Никиты Козлова. На стенах дома – две мемориальные доски на русском и молдавском языках: «Здесь, в этом доме, в 1820 г. (сентябрь – ноябрь) проживал великий русский поэт Александр Сергеевич ПУШКИН», - отметила Батаева.
Далее она описывает нынешний интерьер флигеля заезжего дома Наумова и то, что связано с этими предметами:
Давайте войдем в домик. Небольшие сени делят его на две половины. Налево – комната А.С. Пушкина. В ней – мебель и убранство начала XIX века, книги, портреты людей, которые были дороги поэту. Над рабочим бюро – портрет В.А. Жуковского с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя». С этим портретом Пушкин не расставался до конца своих дней, он висел в кабинете его последней квартиры в Петербурге на набережной Мойки, 12. На бюро – гравированное изображение английского поэта - романтика Джорджа Байрона, кумира прогрессивной молодежи, которого Пушкин назвал «властителем наших дум». Здесь же сочинения древнеримского поэта Овидия Назона, чей образ занимал творческое воображение Пушкина и чьи следы пребывания он искал в Молдавии. Поэт проводил параллель между своей судьбой изгнанника и участью сосланного императором Августом Овидия, подчеркивая при этом существенное различие: «Суровый славянин, я слез не проливал…». Рядом находятся рукописи первых кишиневских произведений: стихотворения «Дочери Карагеоргия» и «Молдавская песня», ставшая популярным романсом «Черная шаль», страницы поэмы «Кавказский пленник», выпуски журнала «Сын Отечества». 24 сентября 1820 года Александр Сергеевич в этом доме написал первое письмо из Кишинева в Петербург своему брату Льву, восторженно описывая впечатления от поездки по Кавказу и Крыму: «Счастливейшие минуты моей жизни провел я посреди семейства почтенного Раевского», которое можно видеть в первом зале литературной экспозиции. Незабываемые впечатления, замыслы и черновики новых произведений привез он с собой в Молдавию. Поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья разбойники», многие стихи, написанные в Кишиневе, - творческий результат его южных странствий. Направо от входа – комната Никиты Козлова, преданного крепостного слуги А.С. Пушкина, неразлучного с ним с детства и до могилы. Сам Никита Тимофеевич гордо величал себя «главным камердинером Его высокородия Александра Сергеевича Пушкина». Убранство комнаты составляют лавки, комоды, полки с посудой и утварью того времени. Здесь же – комплект для специй рубинового стекла. Подобный набор, состоящий из подноса, графина и рюмок, поэт купил в Кишиневе, а затем подарил сестре Ольге на свадьбу (ныне экспонируется в Музее-квартире А.С. Пушкина на Мойке, 12 в Санкт-Петербурге). На столе – непременный атрибут заезжего дома – самовар. В углу – конторка со святцами 1820 года, раскрытыми на сентябре – времени приезда поэта в Кишинев. В 2020 году, к 200-летию приезда А.С. Пушкина в Молдавию, строители очень качественно выполнили ремонт крыши мемориального домика. Теперь она покрыта дранкой (или гонтом) из канадского кедра - уникального дерева, которому нет равных по устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды. Впервые подобное покрытие (но из другой породы дерева) было выбрано во время проведения реставрационных работ в 1985-1987 годах на основании сохранившихся архивных материалов от владельцев здания в XIX веке. Пока что мемориальный дом, где жил Пушкин, закрыт на реставрацию.