Dnestr.TV

 
0

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в России

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в России

Вакансии программиста, юриста, аниматора-мультипликатора, а также аналитика вошли в топ самых высокооплачиваемых предложений для студентов и специалистов без опыта, следует из находящихся в распоряжении ТАСС материалов, подготовленных сервисом по поиску работы SuperJob ко Дню студента.

Аналитики сервиса отмечают, что, по данным опроса 2020 года, 64% работодателей готовы принять на работу недавних студентов без опыта работы. В то же время выпускники российских вузов 2017-2019 годов оценили сложность поиска работы в среднем на 7,1 балла из 10, сообщает ТАСС.

Больше всего высокооплачиваемых предложений для студентов и специалистов без опыта в сфере IT. Так, в Москве студент четвертого-пятого курса, обучающийся на программиста, может рассчитывать на зарплату до 90 тыс. рублей, разработчик отчетных форм (SQL) - на 70 тыс. рублей, специалист технической поддержки "1С" - от 55 тыс. рублей. Начинающему программисту "1С" в Люберцах готовы предложить от 80 тыс. рублей, а аналитику в Долгопрудном - от 52 тыс. рублей.

Самая высокая зарплата среди вакансий, подходящих специалистам без опыта, ждет юриста первичного приема в Москве - 100 тыс. рублей, в другой компании стажеру-юристу предлагают 40 тыс. рублей. От 60 тыс. до 75 тыс. рублей в столице готовы платить аниматору 2D.

На компенсацию в 76 тыс. рублей могут претендовать стажер научно-исследовательского института в Москве, а также младший научный сотрудник в Троицке. Среди других предложений в промышленности стажер отдела по работе с ЕГАИС в Ногинске и инженер ПТО в Хабаровске с ежемесячной выплатой около 45 тыс. рублей. Технику по эксплуатации зданий и инженеру ПТО в Москве предлагают 60 тыс. и 45 тыс. рублей соответственно.

Довольно высокую зарплату с неполным высшим образованием можно найти и сфере экономики: финансовый советник в Хабаровске может рассчитывать на выплаты от 65 тыс. рублей в месяц, экономист по планированию в Ивантеевке - 60 тыс. рублей. На 40 тыс. рублей могут рассчитывать начинающие экономисты, а также в стажеры сфере PR и HR. В Петербурге младший менеджер по персоналу может получать 50 тыс. рублей, ассистент менеджера по персоналу в Подольске - до 45 тыс. рублей.
tass.ru
  • Сегодня, 15:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна