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В Бразилии потерпел крушение самолет с футболистами на борту

В Бразилии потерпел крушение самолет с футболистами на борту

В результате крушения самолета в Бразилии погибли шесть человек, включая четырех футболистов. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщило издание Globo.

Авиакатастрофа произошла ранее в этот день в районе бразильского города Порту-Насиунал (штат Токантис). Самолет рухнул сразу после взлета неподалеку от полосы, передает iz.ru

На борту воздушного судна находились шесть человек, включая пилота, четверых футболистов клуба «Пальмас» Лукаса Пракседеша, Гильерме Ноэ, Рануле, Маркуша Молинари и президента ФК Лукаса Мейру. Никто из них не выжил. Всем спортсменам было от 23 до 28 лет. Бортом управлял пилот Вагнер, уточняет телеканал «360».

Устанавливаются обстоятельства и причины катастрофы.

ФК «Пальмас» выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе. 25 января команда должна была встретиться с клубом «Вива-Нова» на выездном матче в Гоянии, пишет сайт aif.ru. Отмечается, что администрация клуба «Вила Нова» обратится с просьбой о переносе запланированного на понедельник матча турнира «Копа верде», уточняет телеканал «Звезда».



iz.ru
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