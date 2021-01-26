Глава молодёжного крыла партии «Оппозиционной платформы - За жизнь», получившей второе место в Верховной раде Украины, Артем Марчевский заявил в эфире NewsOne об «афере века» с поставками российского газа в страну.
Он отметил, что стоимость газа на Украине составляет около 9,8 гривны ($0,35), однако Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках из России со скидкой 25 процентов, в таком случае цена бы составила 3.8 гривны ($0,13), передает mk.ru
«А сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки», - уточнил политик, добавив, что в настоящий момент Украина гонит газ в Словакию, где его отбирают, а после по реверсу обратно.
По словам Марчевского, текущая цена складывается, когда газ доставляют до конечного покупателя.
«Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией», - подчеркнул представитель партии. «То есть это афера века, наверное, в нашей стране», - уточнил он.
Указав почти на трёхкратную разницу в стоимости, политик заявил, что реальная цена газа – та, о которой условился Медведчук, а не установленная киевскими властями.