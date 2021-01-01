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Рада согласилась пустить в Украину войска стран НАТО

Рада согласилась пустить в Украину войска стран НАТО

Верховная Рада одобрила президентский законопроект №4499 о допуске иностранных военных на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных военных учениях.

Соответствующий документ поддержали 325 народных депутатов, передает segodnya.ua

Всего в многонациональных учениях в Украине примут участие до 19 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой от Украины и стран НАТО, до 17 самолетов и вертолетов.

Многонациональные учения в 2021 году в Украине:

- украинско-американские Rapid Trident – до 3 тыс. иностранных военных;

- украинско-британские "Козак Мейс" – до 800;

- украинско-американские Sea Breeze – до 2 тыс.;

- украинско-румынские Riverine – до 200;

- украинско-британские Warrior Watcher – до 300;

- украинско-польские "Три меча" – до 400;

- украинско-польские Silver Sabre – до 200.

На финансирование организации учений будет выделено 38,5 миллиона гривен.

segodnya.ua
  • Сегодня, 16:34
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