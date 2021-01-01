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Украина предложила инвесторам 30 месторождений

Украина предложила инвесторам 30 месторождений

В Украине на электронных торгах можно будет приобрести участки с залежами лития, титана, никеля, тантала, ниобия, бериллия, циркония, скандия, молибдена, золота и урана.

Украина предложила отечественным и иностранным инвесторам 30 месторождений с залежами стратегических и критически важных минеральных ресурсов. Участки полезных ископаемых будут выставлены на электронные торги. Об этом сказал исполнительный директор правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Сергей Цивкач, сообщается на сайте ведомства во вторник, 26 января, пишет korrespondent.net.

По его словам, общий объем прямых иностранных инвестиций в добывающую отрасль по состоянию на 30 сентября 2020 составил 4,7 млрд долларов. При этом Цивкач считает, что инвестиционные предложения Госгеонедр в ближайшее время могут принести Украине больше $10 млрд долларов.

Он отметил, что правительственный офис включит эти 30 объектов в Инвестиционный гид UkraineInvest и будет информировать о них потенциальных инвесторов.

Цивкач подчеркнул, что не менее важным стимулом для реализации этих инвестиционных проектов станет вступления в силу президентского закона о государственной поддержке проектов со значительными инвестициями.

"Закон гарантирует государственную поддержку инвесторам, которые хотят не просто добывать сырье и экспортировать его за границу, а строить новые горно-обогатительные комбинаты, что позволит создать дополнительные рабочие места для работников отрасли и обеспечит налоговые поступления в бюджет", – отметил Сергей Цивкач.

"Мы больше не можем говорить только о потенциале Украины, мы переходим от потенциала к прагматизму – конкретным проектам", – добавил руководитель UkraineInvest.

Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах презентовал Инвестиционный атлас, содержащий уже более 30 вакантных перспективных участков, информация о которых доступна онлайн.

Подчеркивается, что впервые участки с залежами лития, титана, никеля, кобальта, хрома, тантала, ниобия, бериллия, циркония, скандия, молибдена, золота и урана можно приобрести на прозрачных электронных торгах.
korrespondent.net
  • Сегодня, 17:06
  • DTV
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