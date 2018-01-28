Ежегодно 27 января в мире вспоминают жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором по разным оценкам погибли от 1,5 до 4 млн человек, большая часть которых – евреи.
Таких лагерей на территориях, контролируемых Третьим рейхом (Германия в 1933-1945 гг.), было много. Ещё больше было еврейских гетто. Они создавались в городах на оккупированых территориях специально для того, чтобы собирать в одном месте иудеев. Так их было проще уничтожать, ведь согласно расовым концепциям нацистов все евреи должны были быть стерты с лица земли, пишет novostipmr.com.
В современной научной литературе и публицистике эта политика нацистской Германии получила название Холокост (Holocaust) - от древнегреческого holocaustosis, означающего «всесожжение», «уничтожение огнем», «жертвоприношение».
В период фашистско-румынской оккупации (август 1941 – апрель 1944) Приднестровье было включено в так называемое губернаторство Транснистрия (междуречье Днестра и Южного Буга), находившееся под совместным управлением румынской и немецкой оккупационных властей.
В Транснистрии была создана целая система гетто и концлагерей. В Рыбницком уезде находились 6 гетто, в Тираспольском — 3, а также несколько в Дубоссарах и некоторых других населенных пунктах.
О том, что Транснистрия, созданная оккупантами, и холокост - синонимы, неоднократно говорил Президент ПМР Вадим Красносельский, призывая не применять этот оккупационный термин к Приднестровью.
«Термин «Транснистрия» в отношении Приднестровья придуман молдавской стороной. Но изначально он появился во время Второй мировой войны, определяя оккупированную румынами зону левого берега Днестра. В нее входило Приднестровье и часть Малороссии. У нас были свои трагедии, как у всего Советского Союза. Одна из них - это расстрел в Дубоссарах порядка 20 тысяч евреев. Это - холокост. Лично для меня, как для человека, который уважает свою историю, свой народ, термин «транснистрия» - синоним слову «холокост». Это такое же оккупационное понятие, которое сквозит фашизмом и нацизмом. Применение его в качестве названия нашего государства недопустимо и оскорбительно», - сказал Президент ПМР.
«Зондеркоманда в Дубоссарах»
По разным оценкам историков, в Приднестровье в годы оккупации были уничтожены от 40 до 90 тысяч евреев.
События в Дубоссарах сентября 1941-го легли в основу книги кандидата исторических наук Игоря Шорникова «Зондеркоманда в Дубоссарах». Она вышла в печать в 2016 году и содержит подробные сведения о Холокосте в Приднестровье. В ней говорится не только о жертвах геноцида, но и называются имена палачей.
Зондеркоманда - это военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях. Основной целью являлись евреи, цыгане и другие так называемые расово неполноценные, а также политическая интеллигенция, коммунисты, члены движения сопротивления и «асоциальные элементы».
С 12 по 28 сентября 1941 года зондеркоманда уничтожила в Дубоссарах от 6 000 до 8 000 человек. Организовав «конвейер смерти», немецкое подразделение двинулось дальше на восток, но убийства на этом не закончились. Их дело продолжили румынские оккупационные власти.
В последующие два года оккупанты уничтожили ещё от 10 000 до 12 000 человек. Евреев сгоняли из Рыбницы, Григориополя, Тирасполя, Котовска, Балты, Кишинева, Бельц и даже из Одессы. Дубоссары были превращены в место массовых казней.
По воспоминаниям очевидцев, никто из первых жителей дубоссарского гетто не думал, что их будут убивать. Понимали, что жизнь в оккупации будет сложной. Но тем не менее мыслей о смерти ни у кого не возникало. Но в ночь перед казнью мужчин вывели из бараков и заставили рыть глубокие ямы.
«На вопрос людей «зачем?» солдаты ответили, что ямы нужны для хранения картофеля. Но никто в это не поверил. Сначала начали расстреливать мужчин, а потом принялись за женщин и детей», - рассказал в своей книге Игорь Шорников.
Очевидцы утверждали, что сами убийства осуществляли не немцы, а румыны, которые делали это в атмосфере праздника. Неподалёку от места расстрела располагался стол с различной едой и алкогольными напитками.
Петру Игнатьеву из Дубоссар тогда было 13 лет. Сентябрьскую резню он запомнил на всю жизнь:
«Расстреляв мужчин, приводили женщин и детей. Перед убийством собирали золото, отрезали косы. Маленьких детей заставляли поднять на плечи взрослым, а тех, которые постарше, – становиться на колени перед ямой. Далее все повторялось. Когда яму заполняли расстрелянными, сверху ее засыпали соломой и землей. Рядом выставляли охрану. На другой день было видно, как земля над ямой подымалась, опускалась, словно дышала. В могилах еще были живые люди».
Чудом выжил и Николай Хворостян - мальчик, которого вместе с семьей оккупанты повели на расстрел.
«Одна русская семья, – рассказывал он после войны, – спрятала нас в подвале. Но кто-то выдал. Мать, отца, меня (мне тогда было 14 лет) и шесть старших сестер посадили под замок на табачной фабрике. Продержали месяц, морили голодом – знали, что мать и сестры – коммунисты. Днем нас пригнали к ямам. Строили по три человека в ряд и стреляли. Родители погибли вместе. Сестер Злоту и Пейсу немцы увели накануне вечером. Изгалялись над ними, а на рассвете повесили. Потом их скинули в одну из ям. Меня поставили между сестрами Любой (с грудным ребенком на руках) и Женей. И выстрелили... Я очнулся глубокой ночью. Ныла спина. Видно, пуля, чиркнув, только задела, но не вошла в тело. Поэтому и остался живым. Под трупами, в вязкой крови нечем было дышать. Осторожно стал выбираться. Вокруг ямы было скользко от крови, валялись пальцы и куски мяса – это от разрывных пуль. Кинул последний взгляд на родных. Казалось, сейчас сойду с ума. Кроме меня, спаслось в ту ночь еще шестеро оставшихся в живых. Мы разбежались в разные стороны и больше никогда друг друга не видели».
Дальше парнишка прятался у соседей, которые переправили его в осажденную Одессу, потом эвакуировали на Восток. В 1944 году Хворостян ушел на фронт, где воевал в составе Дунайской военной флотилии.
Оккупация в Тирасполе
В августе 1941 года в оккупированном Тирасполе около 1,5 тысяч евреев согнали во двор летнего кинотеатра. Изморённых голодом, их повели к Днестру, где расстреляли, а трупы бросили в реку.
В городе действовали лагеря гетто. Одно из них располагалось на территории городской больницы имени В. И. Ленина. Факт его создания тщательно маскировался, посторонние на территорию объекта не допускались.
В октябре-ноябре 1941 года румынские захватчики произвели ещё один массовый расстрел еврейского населения. Порядка 1,5 тысяч человек, в том числе женщин и детей, солдаты убили в карьере вблизи района Колкотовая Балка. Трупы вывозили к Днестру и сбрасывали в реку.
За время оккупации в Тирасполе погибли от 1,5 до 3 тысяч евреев. По другим сведениям, число убиенных достигло 12 тысяч человек.
Массовые убийства в Бендерах
21 июля 1941 года Бендеры оккупировали немецкие и румынские войска. Часть еврейского населения успела эвакуироваться. Сразу же после начала оккупации в городе было образованно гетто. Тогда же 58 евреев были расстреляны во рву около Бендерской крепости, порядка 300 человек убили у судоремонтных мастерских.
Во рву Бендерской крепости казнили ещё 700 евреев. Потом этот ров прозвали Бендерским Бабьим Яром и установили мемориальную плиту.
В противотанковом рву расстались с жизнью ещё 1 000 человек. Остальные жители города еврейской национальности были депортированы в лагеря Транснистрии.
За годы немецко-румынской оккупации в Бендерском уезде погибли 2,5 тысячи граждан еврейской национальности.
По некоторым данным, в Бендерах до начала Великой Отечественной войны проживали около 12 тысяч евреев, в 1942-м в живых остались всего несколько человек. А 1943 году – всего два человека.
Холокост в Рыбнице
С 1941 по 1942 год этапом через Рыбницу в лагеря Транснистрии прошли около 25 тыс. евреев. В самом городе располагалось 6 лагерей гетто, куда свозили евреев из МССР, ряда областей Украины, городов и уездов Румынии.
В своих воспоминаниях бывшая узница рыбницкого гетто Майя Ильинична Фельдаман рассказывала, что лагерь находился в нижней части города на трех улицах имени Шолома Алейхема. Участок был огорожен колючей проволокой. «Это была малоустроенная и грязная часть города с маленькими глиняными домиками. Около 2 тыс. человек разместили таким образом, что в комнате жило несколько семей. Зимой было холодно, топить было нечем. Квартиры наводнили крысы, были даже случаи, когда они нападали на людей. Питались плохо, в основном жандрой – похлебкой из кукурузной муки без соли. Воровали у лошадей мамалыгу, промывали её и делали жандру. Воровали сахарную свеклу, которую пекли в печке, а потом пили с ней кипяток (это был чай). Выжить помогали и жители города. Вещи меняли на хлеб – единица на единицу».
По воспоминаниям Майи Ильиничны, после разгрома немецких войск под Сталинградом всех жителей гетто вывели на площадь и пообещали расстрелять. Однако продержали весь день на ногах, не давая даже сесть.
В годы Холокоста на территории Рыбницы от рук немецко-румынских нацистов погибли более 6 тыс. евреев, как местных жителей, так и выходцев из Бессарабии и Буковины. Спастись удалось тем евреям, которые смогли выехать из города до оккупации.
Многих рыбничане прятали под угрозой смертной казни, некоторых смогли освободить подпольщики.
Рыбницкое гетто просуществовало 936 дней (с 7 сентября 1941 года по 29 марта 1944 года). В них было заключено около 3 тысяч человек, 2 731 были уничтожены.
Каменка
Политику массовых расстрелов и принудительного заключения населения в гетто фашисты проводили и в Каменке. Там было уничтожено более 500 евреев. А в селе Рашков были истреблены все жители еврейской национальности.
Точное число жертв Холокоста не знает никто. Цифра, на которую ориентируются историки, — около 6 млн человек. На тот момент — треть всего еврейского населения в мире. novostipmr.com