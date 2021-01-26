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Украинские пограничники за год задержали более 9 тыс нелегальных мигрантов, из которых 872 нарушителя из Молдовы

Украинские пограничники за год задержали более 9 тыс нелегальных мигрантов, из которых 872 нарушителя из Молдовы

В прошлом году сотрудники Государственной пограничной службы Украины во время выполнения задач по охране государственной границы задержали почти 9 250 нелегальных мигрантов.

Из них более 8 000 человек - за нарушение правил пребывания в Украине. Наибольшее количество таких правонарушителей пограничники обнаружили в пунктах пропуска для воздушного сообщения (4 340 человек). Среди них - граждан РФ (1 008), Молдовы (872), Азербайджана (645), Грузии (642), Венгрии (623), Турции (535), Армении (312) и Румынии (278), передает glavnoe.ua

На пограничном контроле отказано в пропуске более 5 тысячам потенциальных нелегальных мигрантов. Наибольшее количество отказов зафиксировано также в пунктах пропуска для воздушного сообщения - 2 960. Среди них - гражданам РФ (1 477), Турции (1 427), Индии (272), Молдовы (216), Азербайджана (206), Узбекистана (162), Израиля (145), Таджикистана (141) и Ирана (106).

За незаконное пересечение государственной границы задержали 1 067 нелегальных мигрантов. Основную категорию правонарушителей составляли граждане Молдовы (206), Турции (131), Афганистана и РФ (по 62), Бангладеш (58), Индии (56), Сирии (55), Алжира (46), Ирака (43), Шри звена (36) и Румынии (31). Из них на границе со странами ЕС задержали 691 нелегального мигранта. Больше всего - на границе с Польшей (263 человека) и Словакией (217 человек). А на границе со странами постсоветского пространства за такое же правонарушение задержали 342 нелегальных мигранта, еще 232 человека - на границе с Молдовой.

glavnoe.ua
  • Сегодня, 10:04
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